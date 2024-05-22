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Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в Новосибирской области

  • 22/05/2024, 17:09
Автор: Артем Рязанов
Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в Новосибирской области
Оно было зафиксировано 22 мая в семи километрах от села Елбаши.

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки были зафиксированы 22 мая в семи километрах от села Елбаши в Искитимском районе.

Землетрясения такой силы обычно не представляют опасности, однако люди могут их почувствовать.

Напомним, что 12 мая произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла. Его эпицентр находился в 21 километре от города Барабинска, который расположен в 309 километрах к западу от Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло под Новосибирском.

Источник фото: Freepik / Автор — wirestock

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : сейсмологи Землетрясение


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