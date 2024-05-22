Землетрясение магнитудой 3,2 балла произошло в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла.
По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, подземные толчки были зафиксированы 22 мая в семи километрах от села Елбаши в Искитимском районе.
Землетрясения такой силы обычно не представляют опасности, однако люди могут их почувствовать.
Напомним, что 12 мая произошло землетрясение магнитудой 3,7 балла. Его эпицентр находился в 21 километре от города Барабинска, который расположен в 309 километрах к западу от Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что землетрясение магнитудой 4,4 произошло под Новосибирском.
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