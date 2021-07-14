Клиенты Банка «Левобережный» могут оплачивать покупки по QR-коду

Для пользователей приложения платежи по QR-коду очень просты и удобны. При оплате в магазине достаточно выбрать способ оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), отсканировать код смартфоном через мобильное приложение банка и подтвердить оплату вводом одноразового кода или с помощью биометрической идентификации. Весь процесс занимает считанные секунды.

Как оплатить покупки по QR-коду:

Войдите в приложение BL-online. На главном экране в разделе «Платежи и переводы» выберите «Сканирование QR-кода». Отсканируйте код, введите сумму перевода. Нажмите «Продолжить» и подтвердите перевод смс-кодом. Через несколько секунд деньги будут переведены.

Получить консультацию можно в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) или по телефону 8-800-3333-555.

Напомним, СБП была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет оперативно переводить денежные средства между счетами разных банков. Первое время СБП использовалась только для переводов между физическими лицами по номеру телефона. Сейчас же в ней появились переводы от физического лица юридическому для оплаты товаров и услуг.