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Клиенты Банка «Левобережный» могут оплачивать покупки по QR-коду

  • 14/07/2021, 17:09
У физических лиц появилась возможность рассчитываться за товары и услуги в магазинах и интернете с помощью мобильного приложения BL-online.

Новости компанийДля пользователей приложения платежи по QR-коду очень просты и удобны. При оплате в магазине достаточно выбрать способ оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), отсканировать код смартфоном через мобильное приложение банка и подтвердить оплату вводом одноразового кода или с помощью биометрической идентификации. Весь процесс занимает считанные секунды.

Как оплатить покупки по QR-коду:

  1. Войдите в приложение BL-online.
  2. На главном экране в разделе «Платежи и переводы» выберите «Сканирование QR-кода».
  3. Отсканируйте код, введите сумму перевода.
  4. Нажмите «Продолжить» и подтвердите перевод смс-кодом. Через несколько секунд деньги будут переведены.

Получить консультацию можно в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) или по телефону 8-800-3333-555.

Напомним, СБП была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет оперативно переводить денежные средства между счетами разных банков. Первое время СБП использовалась только для переводов между физическими лицами по номеру телефона. Сейчас же в ней появились переводы от физического лица юридическому для оплаты товаров и услуг.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы диджтл банки Банк Левобережный


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