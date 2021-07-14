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ВТБ снижает на 2 п.п. ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога

  • 14/07/2021, 17:13
Клиенты других банков, которые хотят перевести ипотечный кредит в ВТБ, сразу смогут получить фиксированные условия по рефинансированию.

Клиенты других банков, которые хотят перевести ипотечный кредит в ВТБ, сразу смогут получить фиксированные условия по рефинансированию. В рамках стандартной программы продукт доступен по ставке 8,2%, по господдержке семей с детьми – под 5% годовых.

Новости компаний«Сегодня на фоне изменения ключевой ставки ЦБ и ценовых условий на ипотечном рынке, нам стратегически важно сохранить доступные условия рефинансирования кредитов для клиентов. Полный перевод ипотеки из другого банка может занимать несколько месяцев, при этом ставка снижается только после регистрации залога в Росреестре. Мы понимаем, что уже в это время заемщикам важно чувствовать экономию при платежах по кредиту, поэтому решили снизить их финансовую нагрузку и отменить обязательную надбавку по рефинансированию на этот период. ВТБ первым из российских банков предлагает клиентам такой подход. Наше предложение позволит заемщикам комфортно, без повышенной нагрузки на бюджет начать обслуживать новый кредит сразу по сниженной для себя ставке», – комментирует Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ – вице-президент ВТБ.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что снижение ставки стало возможно благодаря технологии электронной регистрации сделки.

«В рамках стратегии ВТБ активно переводит 100% сервисов в цифровой формат. За счёт этого мы сокращаем сроки перевода в ВТБ ипотеки из другого банка, обеспечивая при этом важный для клиентов комфорт получения финансовой услуги. Теперь заёмщики, которым ВТБ одобрил рефинансирование ипотеки, могут в нашем офисе подписать по сделке все бумаги за один визит, после чего банк сам передаст необходимый пакет документов на регистрацию в Росреестр», – добавил Михаил Сероштан.

ВТБ (ПАО) является одним из лидеров ипотечного рынка, в том числе в сегменте рефинансирования. По итогам первого полугодия 2021 года банк оформил более 166 тыс. жилищных кредитов на 516 млрд рублей, на треть превысив результат января-июня прошлого года. ВТБ снизил ставку для 55 тыс. заёмщиков других банков на сумму свыше 121 млрд рублей. Сегодня на рефинансирование приходится почти каждая третья ипотечная сделка банка.

В настоящее время в ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно под 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. В рамках госпрограммы поддержки семей с детьми ставка составляет 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Программа действует при условии, что ранее жилье было приобретено у застройщика.

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Регионы: Россия

Теги : финансы рефинансирование недвижимость ипотека ВТБ банки


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