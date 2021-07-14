Паллетные стеллажные системы: особенности и конструкция

Выбирая стеллажи паллетные цена которых зависит от особенностей конструкции, следует учитывать товарооборот и тип используемой спецтехники на складе.

Особенности стеллажей паллетного типа

Фронтальные стеллажи сертифицированы и соответствуют требованиям безопасности, обеспечивая беспрепятственный доступ к продукции. Это позволяет также легко контролировать товарные запасы и хранить разные группы товаров.

Отличительной особенностью такой системы хранения является возможность создания разного количества уровней для рационального использования площади складского помещения.

Благодаря многофункциональности их используют не только на складах, но и в магазинах, супермаркетах, оптовых базах и др. Они имеют простую и надежную конструкцию, быстро собираются/разбираются, поэтому пользуются высоким спросом.

Кроме складских востребованы полочные стеллажи. Их можно заказать по ссылке https://kms.com.ua/productions/shelves/polochnye_stellazhi, где они представлены большим выбором. Это модели на зацепах, «Конструктор», МС и КМ, архивные.

Основные элементы конструкции

Конструкция паллетного стеллажа состоит из следующих основных элементов:

рама;

траверсы;

полки;

перемычки;

межрядные соединители;

системы защиты и безопасности для стойки и рамы.

В основе стеллажа рама, которая образована профилем и двумя стойками. Для их соединения используются горизонтальные и диагональные раскосы. Благодаря наличию перфорации предусмотрена возможность легкого регулирования высоты яруса.

Для дополнительной устойчивости основание рамы фиксируется анкерами к полу. Траверсы представляют собой балки из металлопрофиля с сечением в виде прямоугольника. Они крепятся к раме при помощи кронштейнов.

Для соединения двух рам применяются специальные межрядные соединители. Полки могут быть изготовлены из металлических листов или ДСП. На них можно хранить разные товары в коробках, ящиках, пакетах и пр.

Перемычки выступают в качестве дополнительной опоры для полок. Элементы защиты и безопасности исключают деформацию стеллажной конструкции при случайном столкновении со складской спецтехникой.

Паллетные стеллажи – это удобный, простой и универсальный способ хранения товаров и штучных грузов, которые бывают узкопроходными, двойной глубины, класса А, мобильными, паллетно-полочными и др.

Кроме складских и полочных стеллажей, широко применяются торговые в магазинах и супермаркетах. Заказать их можно по ссылке https://kms.com.ua/productions/shelves/torgovye_stellazhi, где предлагается большое разнообразие систем.