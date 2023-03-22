Клиенты Банка «Левобережный» могут получить гарантию для бизнеса онлайн

Подписать документы для получения банковских гарантий можно дистанционно. Для этого участнику сделки нужно авторизоваться в ОНЛАЙН-офисе через Госуслуги. Физическое лицо подтверждает подпись кодом из СМС, а юридическое лицо подписывает документ усиленной квалифицированной электронной подписью первого лица компании.

Напомним, что Банк «Левобережный» предоставляет любые виды гарантий:

на участие в конкурсе/исполнение условий контракта/возврата аванса в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;

в пользу таможенных органов;

между юридическими лицами и ИП.

Компании МСБ могут получить гарантию в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ под 1,8% годовых (минимум — 880 рублей) для обеспечения участия заявки в конкурсе и на исполнение условий госконтракта. Сумма – до 60 млн рублей, срок – до 5 лет. Предложение «Тариф года» действует до 31 марта 2023 г. Подать заявку на гарантию можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

Также банк дарит скидку 50% на комиссию за выдачу гарантии по финансируемому контракту, если оформить кредит на исполнение контракта по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП.

Получить консультацию по банковским гарантиям можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах банка.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото. shutterstock.com