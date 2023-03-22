В Новосибирской области состоялся молодежный хакатон «В Бизнес – вместе!»

16 и 17 марта Комиссия по наставничеству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» во главе с руководителем Натальей Михайловой организовала и провела масштабное мероприятие в Краснозерском районе.

В первый день молодежного хакатона «В Бизнес – вместе!» более 60 студентов и старшеклассников практиковали свои навыки предпринимательства в деловых играх и бизнес-симуляторах.

Второй день начался с официальной торжественной церемонии, которая прошла в Краснозерском районном Доме Культуры и собрала более 350 ребят.

А после — более 70 старшеклассников и студентов приняли участие в тренинге по созданию бизнеса «Мастерская амбициозных целей».

Это проект Комиссии по наставничеству, в котором участники смогли сами увидеть все этапы создания компании и попрактиковать — от идеи, названия компании, расчета бизнес-модели, постановки целей до маркетинговой упаковки бизнеса и разработки стратегии продвижения, а также познакомиться с современным инструментом работы над предпринимательским мышлением, выявлением личных блоков развития — бизнес- расстановку от психолога Алены Никитиной.

В результате тренинга команды участников презентовали свои проекты «инвесторам», получали обратную связь от наставников, и выигрывали звание «лучший проект» тренинга и приз «зрительских симпатий». Школьники и студенты получили навыки построения бизнеса, работы в команде и публичных выступлений. А также, большой заряд позитива, командного духа и понимание перспективы их развития в родном районе. Каждый участник был награжден сертификатом о полученных бизнес-навыков от «ОПОРЫ РОССИИ».

Фото предоставлено организаторами мероприятия