Назначен новый директор томского центра «Мой бизнес»

Новым директорам «Мой бизнес» стал Михаил Сергейчик. Нового руководителя коллективу центра представил заместитель главы региона по экономике Андрей Антонов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

Ранее Михаил Сергейчик занимал должность директора некоммерческого партнерства по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» и руководителя региональной программы финансовой грамотности.

— У Михаила Сергеевича большой опыт работы по сохранению и преумножению капитала с самыми разными группами населения и бизнеса. Теперь его задача – помочь предпринимателям создавать новые рабочих места и производить конкурентную продукцию, научить пользоваться мерами государственной поддержки, которых немало. При этом особое внимание нужно уделить стартующему бизнесу, — подчеркнул Владимир Мазур.

Ранее руководившая центром «Мой бизнес» Ольга Лапшина покинула должность по собственному желанию.

Михаил Сергейчик окончил Томский политехнический университет по специальностям «экономика и управление на предприятии» (2000) и «государственное и муниципальное управление» (2005). Общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты». Член Общественной палаты Томской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары.