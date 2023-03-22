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Назначен новый директор томского центра «Мой бизнес»

  • 22/03/2023, 17:06
Автор:
новой директор «Мой бизнес»
Бывший руководитель центра Ольга Лапшина покинула должность по собственному желанию.

Новым директорам «Мой бизнес» стал Михаил Сергейчик. Нового руководителя коллективу центра представил заместитель главы региона по экономике Андрей Антонов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

Ранее Михаил Сергейчик занимал должность директора некоммерческого партнерства по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» и руководителя региональной программы финансовой грамотности.

— У Михаила Сергеевича большой опыт работы по сохранению и преумножению капитала с самыми разными группами населения и бизнеса. Теперь его задача – помочь предпринимателям создавать новые рабочих места и производить конкурентную продукцию, научить пользоваться мерами государственной поддержки, которых немало. При этом особое внимание нужно уделить стартующему бизнесу, — подчеркнул Владимир Мазур.

Ранее руководившая центром «Мой бизнес» Ольга Лапшина покинула должность по собственному желанию.

Михаил Сергейчик окончил Томский политехнический университет по специальностям «экономика и управление на предприятии» (2000) и «государственное и муниципальное управление» (2005). Общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты». Член Общественной палаты Томской области.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары.

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : Бизнес Банки

Регионы: Томская область

Теги : новый директор центра Мой бизнес в Томске


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