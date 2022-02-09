Клиенты Банка «Левобережный» могут снизить ставку по кредиту

В дополнение вам будет возвращаться кешбэк в зависимости от суммы совершенных покупок. Принять участие в акции «Двойной кешбэк» можно до конца марта.

Для получения скидки нужно всего лишь рассчитываться кредитной картой банка в магазинах на сумму не менее 5000 рублей в месяц. Размер скидки определяется в зависимости от суммы безналичных расчетов:

за платежи на сумму 5-15 тыс. рублей предоставляется скидка 0,5 % к ставке по кредиту;

на сумму 15-30 тыс. рублей – 1 % к ставке по кредиту;

от 30 тыс. рублей – 1,25 % к ставке по кредиту.

Разница в рублях по сравнению с графиком платежей зачисляется на ваш счет в Банке «Левобережный», не связанный с договором потребительского кредита/кредитной карты. График платежей по действующему кредиту не меняется. Максимальная сумма вознаграждения – 1000 рублей в месяц на договор. Акция «Двойной кешбэк» проводится с 01.10.2021 до 31.03.2022.

Если у вас нет кредитной карты, оставьте заявку на ее получение на сайте, в мобильном приложении BL-online или по телефону 8-800-3333-555. Моментально получить карту можно при обращении в любой офис Банка «Левобережный».

За выпуск и обслуживание карты платить не нужно. В зависимости от категории клиента льготный период составляет 50 или 100 дней, лимит – от 5 тыс. до 300 тыс. рублей. С карты можно бесплатно снимать до 100 тыс. рублей в течение 7 дней после заключения договора и до 15 тыс. рублей каждый месяц в кассах и банкоматах банка.

Совершайте безналичные расчеты и получайте кешбэк до 10% за первую покупку в течение 30 дней после оформления кредитной карты и до 5% ежемесячно. Размер кешбэка составляет от 150 до 1000 рублей в месяц.

Уточнить подробности можно на сайте, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).