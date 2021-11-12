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Клиенты Банка Уралсиб заработали 25,8% по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь

  • 12/11/2021, 10:31
Дополнительный инвестиционный доход клиентов Банка Уралсиб (ПАО), купивших полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» страховой компании УРАЛСИБ Жизнь с 16 сентября по 17 ноября 2016 года, составил 25,8% в рублях за пять лет инвестирования или 5,16% годовых.

Банк УРАЛСИБСтратегия «Медицина», в которую инвестировали клиенты в указанный период, позволила клиентам вложиться в акции лидирующих фармацевтических компаний Европы (Novartis, BAYER, SANOFI и другие), занимающихся исследованиями в области инновационной медицины, разработкой новых лекарственных препаратов и оборудования.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как «Золотодобывающие компании», «Нефть» и «Медицина будущего 2.0».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирская область

Теги : финансы инвестиции банки Банк Уралсиб


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