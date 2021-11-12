В Новосибирске приглашают на работу охотника за привидениями

По данным hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, в Новосибирске требуются «охотники за привидениями» на зарплату до 150 тысяч рублей, в сопроводительном тексте работодатель сообщил: «в команду опытных охотников за головами требуется охотник за привидениями, способный быстро отличить привидение от головы». Эта же компания (создатель и продавец франшиз) разыскивает «болтуна за деньги» (зарплата — от 30 до 45 тыс. руб. на руки), специалистам нужно будет «много консультировать» и «забирать у людей деньги». Основные требования — любить говорить больше, чем молчать, а также любить, когда за это платят.

В службе исследований отметили, что в топ ноября попала также вакансия менеджера по продаже новогодних писем (зарплата — от 27 до 30 тыс. руб. на руки). Специалисту предстоит заниматься «продажей писем от деда мороза».

Кроме того, редкую и необычную профессию — сырный сомелье — открыл бутик сыра из Новосибирска (зарплата — от 25 до 45 тыс. руб. на руки).

— Требования к потенциальному кандидату — опыт в торговле продуктами или в ресторанной сфере, а главное – ​любовь к сыру и большое желание с ним работать, — уточняет работодатель.

В Сибири в число необычных предложений о работе попала вакансия из Бийска, где ищут контролера QR-кодов, вакансия предполагает частичную занятость и оплату от 17 тысяч рублей на руки, еще одно актуальное предложение о работе для контролера QR-кодов разместило заведение общепита из Алтайского края (зарплата не указана).

— Всего по стране за ноябрь было открыто около двадцати вакансий для специалистов, в задачи которых входит проверка QR-кодов. Как правило, это торговые центры и заведения общепита. Средняя предлагаемая зарплата для контролеров составляет 27 тысяч рублей, — прокомментировала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

В число необычных специалистов, которых ищут сейчас на работу в Сибири и в России, вошли: специалист по помощи в достижении мечты (Барнаул, зарплата – от 80 тыс. руб. на руки), тусовщик в караоке-бар (Тюмень, зарплата – до 30 тыс.руб.), икорный консультант (Химки, зарплата — от 60 до 80 тыс. руб. на руки), йог–сомелье (Москва, зарплата не указана), столяр по производству гробов (Тамбов, зарплата — от 30 до 35 тыс. руб. на руки), дегустатор бургеров и фастфуда (Санкт-Петербург, зарплата — до 69,5 тыс. руб. на руки), флейворист/парфюмер (Москва, зарплата — от 50 до 200 тыс. руб. на руки), водитель беспилотного автомобиля (Москва, зарплата не указана).

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