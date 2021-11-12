S7 Airlines в октябре перевезла более 1,5 млн пассажиров

По данным пресс-службы компании, S7 Airlines подвела предварительные итоги производственной деятельности за октябрь текущего года. За прошедший месяц авиакомпания перевезла 1 545 493 пассажиров, что на треть превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

При этом рейсами по России воспользовался 1 349 941 пассажир. Этот результат на 21% больше, чем в октябре 2020 года и на 18% превышает допандемийные показатели.

На международных рейсах в октябре этого года было перевезено 195 552 пассажира, что вполовину меньше, чем в 2019 году, до пандемии.

Всего с начала 2021 S7 Airlines перевезла 15 105 007 пассажиров – это на 46% больше, чем годом ранее, но на 2% уступает показателям 2019 года.

— В зимнем расписании S7 Airlines порадует путешественников обширной полетной программой, насчитывающей 242 направления. Мы рады с ноября вновь возобновить полеты в Таиланд. Прямые регулярные рейсы в Бангкок и на Пхукет будут выполняться из шести российских городов, — говорит Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») является участником глобального авиационного альянса oneworld®.

Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.