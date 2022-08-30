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Клиенты других банков вдвое чаще переводят средства в ВТБ

  • 30/08/2022, 16:14
Порядка 100 тысяч клиентов применяют сервис пополнения своих счетов из сторонних банков на счете в ВТБ.

Банк ВТБИсходящими pull-переводами пользуется вдвое меньше – 50 тысяч человек. За последние три месяца клиенты ВТБ провели через Систему быстрых платежей 1,2 млн операций пополнения счета на сумму 4 млрд рублей.

Россияне все чаще выбирают СБП для пополнения своих счетов из сторонних банков. В ВТБ в августе доля таких переводов (pull-переводов), проводимых через СБП, достигла 17% от общего числа входящих переводов физлиц.

Ранее в ВТБ Онлайн можно было пополнить свой счет только с карты стороннего банка через кнопку «Пополнить». В конце прошлого года банк упростил этот сценарий, и пополнить свой счет можно через СБП без каких-либо реквизитов.

«Pull-перевод или, как его еще называют, «стягивание», становится новым трендом на рынке. Одна из причин стремительного роста популярности услуги —  минимальная комиссия, поскольку операция проходит в рамках СБП. Такой перевод отличает от аналогичных сервисов удобство клиентского пути — для пополнения счета не нужно вводить реквизиты или номер телефона. Число наших клиентов, которые пополняют свои средства из других банков в ВТБ, вдвое больше, чем исходящие переводы из нашего банка. Чаще других этот сервис применяют зарплатные клиенты банка, которые имеют кредитный продукт. По нашим оценкам, в ближайшее время pull-переводы через СБП станут основным сценарием пополнения своих счетов», – отметил начальник управления «Переводы» банка ВТБ Алексей Хранилов.

По словам Алексея Хранилова, интеграция Системы быстрых платежей в единый сценарий переводов обеспечит дальнейший рост числа пользователей сервисов СБП. Сейчас их применяет в повседневных расчетах каждый третий клиент ВТБ (ПАО).

Для совершения  pull-перевода достаточно выбрать в ВТБ Онлайн опцию пополнения своего счета через СБП, выбрать банк, со счета которого будут списываться средства, а затем подтвердить запрос на списание в приложении этого банка. На эту операцию распространяются условия переводов через Систему быстрых платежей, установленные банком-отправителем.

С начала года клиенты банка совершили более 170 млн переводов через СБП в России на сумму более 940 млрд рублей. Доля сервиса в общем объеме исходящих переводов в другие банки составила более 85% по количеству операций.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В мае 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП и обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и на интернет-площадках с помощью СБПэй. ВТБ также начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей.

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Регионы: Сибирь

Теги : сервис пополнения счетов ВТБ


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