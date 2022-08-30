Анатолий Серышев оценил еще один инвестпроект в сельском хозяйстве

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с основателем и руководителем АО «Группа компаний Горкунов» Борисом Горкуновым. Темой обсуждения была реализация инвестиционных проектов в агропромышленной сфере, сообщил Сибирский окружной информационный центр.
В частности, полпред и инвестор обсудили такое направление деятельности компании, как создание новых совхозов на землях ранее обанкротившихся предприятий.
— В апреле 2021 года в Краснозерском районе Новосибирской области создан совхоз «Черемошенский». За два года в оборот введено более 12 тысячи гектаров залежных земель. В августе текущего года запущен новый зерноочистительный комплекс. Общий объем инвестиций в модернизацию хозяйства составил более 1 миллиарда рублей, создано 55 рабочих мест. Также в Чановском районе области на месте обанкротившегося хозяйства создан совхоз «Тебисский», — сообщил Борис Горкунов. — К настоящему моменту введено в оборот более 15 тысячи гектаров залежных земель, ещё столько же планируется ввести в перспективе, ведётся строительство зерносушильного комплекса, который предполагается запустить на полную мощность в октябре 2022 года.
Группа компаний в регионе продолжает реализацию проекта строительства селекционно-семеноводческого центра по производству семян. В числе перспективных планов названо строительство к 2027 году в шести районах Новосибирской области около 30 ферм по разведению крупного рогатого скота мясного направления.
В апреле парламентарии заявили, что инвесторы получают в области участки на условиях, которые наносят ущерб муниципальным бюджетам. Депутаты обратились в департамент земельных и имущественных отношений правительства с предложением проанализировать ситуацию с арендой, выкупом и практикой работы муниципалитетов с землей в целом.
Общая площадь теплиц группы компаний «Горкунов» сегодня составляет более 100 гектаров, что позволяет получать более 100 тысяч тонн овощной продукции ежегодно. С 2006 года запущено 7 тепличных комбинатов, расположенных в Алтайском крае, Новосибирской, Ярославской, Смоленской областях и Республике Крым. В числе основных выращиваемых культур огурцы, томаты, салат, горшечная роза и розы на срез. Продукция круглогодично поставляется на рынки Центрального, Северо-Западного, Южного, Дальневосточного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов.
Ранее редакция рассказывала о визите полпреда на еще одно агропредприятие области, где было объявлено о возобновлении строительства завода по производству сыров.
Фото Сибирского окружного инвестиционного центра
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