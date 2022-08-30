Анатолий Серышев оценил еще один инвестпроект в сельском хозяйстве

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев встретился с основателем и руководителем АО «Группа компаний Горкунов» Борисом Горкуновым. Темой обсуждения была реализация инвестиционных проектов в агропромышленной сфере, сообщил Сибирский окружной информационный центр.

В частности, полпред и инвестор обсудили такое направление деятельности компании, как создание новых совхозов на землях ранее обанкротившихся предприятий.

— В апреле 2021 года в Краснозерском районе Новосибирской области создан совхоз «Черемошенский». За два года в оборот введено более 12 тысячи гектаров залежных земель. В августе текущего года запущен новый зерноочистительный комплекс. Общий объем инвестиций в модернизацию хозяйства составил более 1 миллиарда рублей, создано 55 рабочих мест. Также в Чановском районе области на месте обанкротившегося хозяйства создан совхоз «Тебисский», — сообщил Борис Горкунов. — К настоящему моменту введено в оборот более 15 тысячи гектаров залежных земель, ещё столько же планируется ввести в перспективе, ведётся строительство зерносушильного комплекса, который предполагается запустить на полную мощность в октябре 2022 года.

Группа компаний в регионе продолжает реализацию проекта строительства селекционно-семеноводческого центра по производству семян. В числе перспективных планов названо строительство к 2027 году в шести районах Новосибирской области около 30 ферм по разведению крупного рогатого скота мясного направления.

Напомним, в марте 2022 года депутаты регионального парламента жестко раскритиковали проект ГК «Горкунов». В том числе за расширение в районах области и скупку фермерских хозяйств, наращивание масштабов деятельности. Директор по развитию ГК «Горкунов», экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин в разговоре с корреспондентом Infopro54 подчеркивал, что компания не взяла ни одного живого предприятия для животноводческого проекта. Предприятия, включавшиеся в группу, находились в банкротном или предбанкротном статусе.

В апреле парламентарии заявили, что инвесторы получают в области участки на условиях, которые наносят ущерб муниципальным бюджетам. Депутаты обратились в департамент земельных и имущественных отношений правительства с предложением проанализировать ситуацию с арендой, выкупом и практикой работы муниципалитетов с землей в целом.

Общая площадь теплиц группы компаний «Горкунов» сегодня составляет более 100 гектаров, что позволяет получать более 100 тысяч тонн овощной продукции ежегодно. С 2006 года запущено 7 тепличных комбинатов, расположенных в Алтайском крае, Новосибирской, Ярославской, Смоленской областях и Республике Крым. В числе основных выращиваемых культур огурцы, томаты, салат, горшечная роза и розы на срез. Продукция круглогодично поставляется на рынки Центрального, Северо-Западного, Южного, Дальневосточного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов.

Ранее редакция рассказывала о визите полпреда на еще одно агропредприятие области, где было объявлено о возобновлении строительства завода по производству сыров.