Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» провел конференцию по вопросам противодействия распространению фальсификата на российском рынке бетона.

Управляющий директор ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Александр Мезенцев выступил с докладом об уникальном опыте предприятия в области противодействия распространению фальсифицированной бетонорастворной продукции на рынке Сибирского федерального округа. Он отметил, что компания первой среди российских производителей бетона выработала схему проведения проверочных закупок стройматериала.

— На протяжении четырех лет мы осуществляем постоянный мониторинг торговых точек, проводим проверочные закупки бетонорастворной продукции и в случае выявления признаков нарушений обращаемся в надзорные органы. По нашим оценкам, доля фальсифицированных бетонных смесей на рынке СФО — не менее 20%. Данный показатель не снижается со временем, качество строительных смесей по-прежнему нестабильное, — констатировал Александр Мезенцев.

Он выразил готовность передать накопленный опыт коллегам из «Союза производителей бетона», в состав которого ООО «Сибирский бетон» вошло в июне 2022-го. В свою очередь, директор Союза Дмитрий Пожаров и исполнительный секретарь организации Олег Сухарев высоко оценили достигнутые «Сибирским бетоном» результаты в области противодействия распространению фальсификату.

Участники конференции отметили, что доля некачественного бетона на рынке РФ составляет от 15 до 25% в зависимости от региона, обсудили важность противодействия незаконному обороту строительных материалов и пришли к выводу о необходимости обеспечить эффективное взаимодействие между добросовестными поставщиками цемента и бетона в целях защиты потребителей от приобретения некачественной продукции.

В завершение мероприятия исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина и директор НА «Союз производителей бетона» Дмитрий Пожаров заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между отраслевыми объединениями.

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