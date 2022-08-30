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Доля некачественного бетона на рынке РФ составляет от 15 до 25%

  • 30/08/2022, 16:31
Производство бетона
Эксперты «Сибирского бетона» заявили о готовности поделиться с коллегами практиками противодействия распространению фальсифицированной продукции.

Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» провел конференцию по вопросам противодействия распространению фальсификата на российском рынке бетона.

Управляющий директор ООО «Сибирский бетон» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Александр Мезенцев выступил с докладом об уникальном опыте предприятия в области противодействия распространению фальсифицированной бетонорастворной продукции на рынке Сибирского федерального округа. Он отметил, что компания первой среди российских производителей бетона выработала схему проведения проверочных закупок стройматериала.

— На протяжении четырех лет мы осуществляем постоянный мониторинг торговых точек, проводим проверочные закупки бетонорастворной продукции и в случае выявления признаков нарушений обращаемся в надзорные органы. По нашим оценкам, доля фальсифицированных бетонных смесей на рынке СФО — не менее 20%. Данный показатель не снижается со временем, качество строительных смесей по-прежнему нестабильное, — констатировал Александр Мезенцев.

Он выразил готовность передать накопленный опыт коллегам из «Союза производителей бетона», в состав которого ООО «Сибирский бетон» вошло в июне 2022-го.  В свою очередь, директор Союза Дмитрий Пожаров и исполнительный секретарь организации Олег Сухарев высоко оценили достигнутые «Сибирским бетоном» результаты в области противодействия распространению фальсификату.

Участники конференции отметили, что доля некачественного бетона на рынке РФ составляет от 15 до 25% в зависимости от региона, обсудили важность противодействия незаконному обороту строительных материалов и пришли к выводу о необходимости обеспечить эффективное взаимодействие между добросовестными поставщиками цемента и бетона в целях защиты потребителей от приобретения некачественной продукции.

В завершение мероприятия исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина и директор НА «Союз производителей бетона» Дмитрий Пожаров заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между отраслевыми объединениями.

 

Ранее редакция сообщала, что дорожники выявили брак в строительных материалах, которые используются на дорогах. 

Фото предоставлено пресс-службой компании «Сибирский бетон»

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : фальсификат Ремонт дорог Производство бетона недвижимость


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