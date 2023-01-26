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Клиенты Сбера в Сибири купили более 17 тысяч квартир в новостройках в 2022 году

  • 26/01/2023, 11:33
Клиенты Сбера в Сибири по итогам 2022 года оформили более 17 тысяч сделок по покупке квартир на первичном рынке.

СберЭто количество приобретенных в ипотеку квартир в новостройках сопоставимо со всем жилым фондом, например, такого города, как Искитим.

Наибольшей популярностью у клиентов Сбера пользовались однокомнатные квартиры: на них приходится почти треть от общего количества квартир. На втором месте – двухкомнатные квартиры, с долей чуть более 23%.

Среди регионов Сибири больше всего квартир продано в новосибирских новостройках: в регионе прошло почти 5,5 тысяч сделок, из них более полутора тысяч приходится на однокомнатные квартиры.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В прошлом году спрос на жилье был неравномерным: сначала мы увидели резкий скачок в выдачах ипотек в марте, когда наши клиенты торопились оформить сделку до повышения ставок. Затем – в декабре, после официальных сообщений об изменении условий по программам господдержки. Сбербанк продолжает работать в том числе и по госпрограммам: наиболее популярными у наших клиентов остаются «Господдержка» и «Семейная ипотека», ставки по которым сегодня по-прежнему остаются привлекательными».

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер недвижимость ипотека


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