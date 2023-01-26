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Новосибирская область поставила рекорд в реализации нацпроектов

  • 26/01/2023, 12:37
правительство Новосибирской области
На реализацию 46 региональных проектов в 2022 году было направлено 54,23 млрд рублей.

Результаты реализации нацпроектов в области – это строительство школ и детских садов, открытие модельных библиотек и ФАПов, переоснащение больниц, ремонт дорог, благоустройство территорий, восстановление лесов и очистка водоемов, подключение социальных объектов к широкополосному интернету и другие. Объем финансирования нацпроектов в Новосибирской области будет увеличиваться.

На сессии Законодательного Cобрания Новосибирской области министр экономического развития региона Лев Решетников доложил о ходе реализации региональных проектов и их кассовом исполнении за прошедший год.

— На реализацию 46 региональных проектов в 2022 году было направлено 54,23 млрд рублей, из которых 30,41 млрд рублей – средства федерального бюджета, 23,8 млрд. рублей средства консолидированного бюджета Новосибирской области, — отметил министр.

Новосибирская область с самого начала реализации нацпроектов является одним из лидеров среди регионов и входит в десятку регионов с наибольшими объёмами финансирования.

С 2019 года объем финансирования нацпроектов увеличился на 82%, объем федеральных средств – на 113%.

В Новосибирской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» порядка 1,7 млрд рублей было направлено на расселение аварийного и ветхого жилья, в результате более 1700 жителей региона улучшили жилищные условия. Также благоустроено 116 дворовых территорий и 69 общественных пространств, продолжаются работы по строительству 6 объектов системы водоснабжения и водоочистки в муниципалитетах.

правительство Новосибирской области

Значительные результаты достигнуты по нацпроекту «Здравоохранение»: в области построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов, построены здания 3 поликлиник и 2 врачебных амбулаторий, продолжается работа по цифровизации системы здравоохранения. По нацпроекту «Демография» в 2022 году более 50 тысяч семей получили господдержку, получен акт ввода в эксплуатацию Многофункциональной ледовой арены, построен детский сад в Тогучин. Нацпроект «Культура» позволил реконструировать здание для Новосибирского театра под управлением С. Афанасьева, построены Дома культуры в п. Мирный Тогучинского района и с. Веселый кут Купинского района. По нацпроекту «Образование» построены школы в Советском районе Новосибирска и п. Восход. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» более 1,5 тысяч предпринимателей получили комплексные услуги для комфортного ведения бизнеса, объем их финансовой поддержки составил более 10 млрд руб. Активную фазу нацпроекта «Производительность труда» в 2022 году завершили 18 предприятий региона.

— В 2023 году продолжится реализация 46 региональных проектов с начальным общим финансированием 44,73 млрд. рублей. Традиционно объем финансирования увеличивается в течение года за счет перераспределения средств и увеличения объемов», —  резюмировал Лев Решетников.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников высоко оценил освоение средств на реализацию национальных проектов в 2022 году.

— Поставлен очередной рекорд – регионом было освоено более 54 миллиардов рублей. По проценту освоения средств также зафиксирована положительная динамика. Однако, у нас есть резервы для того, чтобы ускорять реализацию проектов по отдельным направлениям и увеличивать объёмы осваиваемых средств в 2023 году, — подчеркнул он.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области нацпроекты России минэкономразвития


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