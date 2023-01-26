Иркутская область получит дополнительно 1,6 млрд рублей на развития туристского кластера

Почти 1,6 млрд рублей дополнительно выделят Иркутской области из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров в 2025—2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Напомним, что на 2023—2024 годы региону на эти цели уже выделено 2,3 млрд рублей. Таким образом, общая сумма федеральной поддержки проектов в сфере туризма уже составит практически 3,9 млрд рублей.

— Президиум правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации, который возглавляет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, поддержал предложения Минстроя России по распределению субсидий субъектам РФ в целях развития туристских кластеров. Иркутская область вошла в число регионов, которые получат дополнительные средства. Финансирование будет направлено на решение сразу нескольких задач, — отметил губернатор области Игорь Кобзев.

Средства пойдут на создание централизованных сетей водоотведения по Байкальскому тракту протяженностью 40,6 км и строительство двух автомобильных дорог четвертой категории в этом же районе. Губернатор обратил внимание на то, что средства выделяются на развитие туристских кластеров, но с их помощью также будут созданы условия для обеспечения комфортного проживания населения. В частности, в поселках и садоводствах по Байкальскому тракту появится возможность подключиться к сетям водоотведения.

— Это позволит не только повысить уровень комфорта, но и решить экологические вопросы. Уверен, что все, кто заинтересован в решении этих задач, будут стремиться ускорить реализацию проекта, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Напомним, что субсидии распределяются в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Мероприятия реализуются регионами совместно с Корпорацией Туризм. РФ и инвесторами.

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