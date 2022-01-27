Как восстановить спрос и привлечь покупателей во время сезонного спада продаж

— Наблюдайте за конкурентами: какие товары они разместили на главной странице, на что предлагают скидки, какие акции проводят.

— Учитывайте инфоповоды, актуальные для вашего бизнеса. Спрос на товары, связанные с ними, может неожиданно подняться.

— Изучите динамику спроса на разные категории товаров в январе-феврале в прошлые годы. Какие из них были популярны, а какие оказались не востребованы.

— Настройте онлайн-платежи. Проблемы с интернет-платежами — одна из причин, по которой пользователи бросают покупки. Важно, чтобы покупатель мог расплатиться популярными способами: через карты банков, электронные кошельки, Apple Pay, Google Pay и т. д.

— Продвигайте бизнес. Если вы развиваете бизнес в онлайне, товары и услуги нужно постоянно показывать интернет-аудитории, регулярно публиковать контент. Если не справляетесь с этим сами и обладаете необходимыми ресурсами, можно обратиться к профессионалам — SMM- или PR-менеджерам. Они помогут с подготовкой материалов для соцсетей и создадут контент-план на нужный период.

— Анализируйте аудиторию. Оцените разные сегменты, чтобы настроить рекламу под каждый из них, учитывая потребности, платежеспособность, спрос.

— Можно рассылать уведомления об акциях и распродажах по разным каналам: на e-mail, в мессенджеры, через СМС, пуши в браузере, отправлять письма с напоминаниями о брошенной корзине, информировать покупателя о скидках на товары, которыми он интересовался.

— Устраивайте распродажи. После праздников покупательная способность аудитории может падать. Повысить спрос помогают распродажи.

— Часть заинтересованной аудитории может привлечь возможность оформления кредита или рассрочки. Продавцу деньги приходят на следующий день после оформления кредита. Плюс так ему проще удержать покупателя — что примерно в пять раз дешевле, чем привлечь нового.

— Продавайте идею перемен. В декабре многие, в том числе ваши клиенты, подводят свои личные итоги года, которым не всегда рады, и новый год для них — пора перемен. Обыграйте идею перемен с пользой для покупателей. Сделать это можно через скидки и акции: например, дать клиенту месяц образовательных курсов в подарок, сделать специальное предложение на карту в фитнес-клуб или подарить несколько онлайн-тренировок.

По материалу, опубликованному на сайте nsk.dk.ru