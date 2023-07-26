Клиенты ВТБ нарастили портфель золотых активов до 50 тонн

Общий объем сделок с металлом на конец июля превысил 28 тыс., рост составил 7%. В среднем инвесторы размещают на обезличенных металлических счетах до 6 кг золота и более 15 кг покупают в физических слитках.

Основной объем в портфеле золотых активов составляют физические слитки – свыше 46 тонн. С начала года их объем вырос на 44%. Портфель обезличенных металлических счетов в золоте с начала года увеличился более чем на 3% и превысил 3,7 тонны. Сегодня на них приходится более 50% в портфеле ОМС банка.