Прокуратура организовала проверку по факту травмирования пассажирки в автобусе № 14 в Новосибирске

Прокуратурой Заельцовского района организована проверка по информации о травмировании пассажирки автобуса N° 14. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Прокуратура даст оценку соблюдения перевозчиком требований безопасности при осуществлении перевозки пассажиров, — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратурой Новосибирской области организована комплексная проверка исполнения законодательства при перевозке пассажиров в городе и области.

Совместно с органами контроля прокуратура проверит организацию регулярных перевозок, исполнение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

Прокуратура даст оценку деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и перевозчиков.

Ранее редакция сообщала оо том, что в Новосибирске дверь автобуса №14 упала на голову женщине.