Прокуратура организовала проверку по факту травмирования пассажирки в автобусе № 14 в Новосибирске

Прокуратурой Заельцовского района организована проверка по информации о травмировании пассажирки автобуса N° 14. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
— Прокуратура даст оценку соблюдения перевозчиком требований безопасности при осуществлении перевозки пассажиров, — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратурой Новосибирской области организована комплексная проверка исполнения законодательства при перевозке пассажиров в городе и области.
Совместно с органами контроля прокуратура проверит организацию регулярных перевозок, исполнение законодательства при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.
Прокуратура даст оценку деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и перевозчиков.
Ранее редакция сообщала оо том, что в Новосибирске дверь автобуса №14 упала на голову женщине.
Фото со страницы прокуратуры Новосибирской области в ВКонтакте
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