По решению суда похоронили бойца СВО Анатолия Логинова из Чулыма

Контрактник из Чулыма Анатолий Логинов погиб в ходе СВО в апреле 2022 года. Но похоронить его смогли только 25 июля 2023 года. Об этом сообщает «Чулымская газета» в ВКонтакте.

Как сообщает газета, Логинов после окончания срочной службы заключил контракт и отправился в зону СВО. Отмечается, что он долгое время считался пропавшим без вести. По инициативе военной прокуратуры был подан иск в суд. В июне 2023 года бойца признали погибшим.

Напомним, что в Купинском районе простятся ещё с одним земляком Юрием Евтушенко, погибшим в ходе спецоперации на Украине. 5 мая 2023 года Юрий заключил контракт и отправился в зону СВО. Погиб Юрий 15 июня 2023 года в ДНР Марьинка.

Ранее редакция сообщала о том, что в Искитиме простились с 32-летним Романом Мазуровым, погибшим в зоне СВО.