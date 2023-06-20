Клиенты ВТБ увеличили число переводов в дружественные страны в три раза

Ежедневно банк проводит до 1000 трансграничных переводов, этот показатель также в три раза выше.

Количество и объем трансграничных переводов клиентов ВТБ стабильно растет. С начала года розничные клиенты совершили 85 тысяч переводов за рубеж в мягких валютах на 17,8 млрд руб. К концу 2023 года банк прогнозирует трехкратный рост числа таких операций — до 250 тысяч переводов за рубеж. Наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном — на них приходится более 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса. В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет.

«За последний год объемы трансграничных переводов выросли многократно. Их число поступательно растет с лета прошлого года и сегодня уже достигло уровня 1 тысяч операций в сутки. Это рекордные для банка показатели, которые свидетельствуют о востребованности сервиса у пользователей. Мы планируем активно развивать географию трансграничных переводов за счет подключения новых направлений и способов отправки средств», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

В 2023 году ВТБ увеличит число направлений трансграничных переводов с 11 до 25 стран, а также продолжит совершенствовать клиентский сервис.