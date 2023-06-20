Рекламодателям

Клиенты ВТБ увеличили число переводов в дружественные страны в три раза

  • 20/06/2023, 17:22
С начала года розничные клиенты ВТБ совершили более 85 тысяч переводов за рубеж, что в три раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Клиенты ВТБ увеличили число переводов в дружественные страны в три разаЕжедневно банк проводит до 1000 трансграничных переводов, этот показатель также в три раза выше.

Количество и объем трансграничных переводов клиентов ВТБ стабильно растет. С начала года розничные клиенты совершили 85 тысяч переводов за рубеж в мягких валютах на 17,8 млрд руб. К концу 2023 года банк прогнозирует трехкратный рост числа таких операций — до 250 тысяч переводов за рубеж. Наибольшей популярностью пользуются операции с Беларусью и Казахстаном — на них приходится более 90% от общего числа всех переводов за рубеж с момента запуска сервиса. В качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирают сервис по реквизитам на банковский счет.

«За последний год объемы трансграничных переводов выросли многократно. Их число поступательно растет с лета прошлого года и сегодня уже достигло уровня 1 тысяч операций в сутки. Это рекордные для банка показатели, которые свидетельствуют о востребованности сервиса у пользователей. Мы планируем активно развивать географию трансграничных переводов за счет подключения новых направлений и способов отправки средств», – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

В 2023 году ВТБ увеличит число направлений трансграничных переводов с 11 до 25 стран, а также продолжит совершенствовать клиентский сервис.

Фото: freepik.com — senivpetro

183

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : денежный перевод ВТБ


ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Подрядчик извинился за баннер с портретом героя СВО, которым укрыли строительный мусор
17/06/23 8:50
Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области
16/06/23 10:25

Актуальный разговор

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167

Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.
Все материалы
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

20/06/2023, 17:32

Алексей Кортнев извинился перед новосибирским полицейским

20/06/2023, 17:25

Новосибирская область в опережающем порядке получит 2 млрд рублей на развитие сельских территорий

20/06/2023, 17:20

Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

20/06/2023, 16:54
Популярное

Как стать владельцем бесхозной дачи

20/06/2023, 10:05

Отмена ЕГЭ: какие шансы

19/06/2023, 17:32

В России могут возобновить переходы на летнее и зимнее время

19/06/2023, 15:07

Новости компаний

Крупный производитель стройматериалов повысит объем производства без дополнительных затрат

20/06/2023, 12:24

Банк «Левобережный» дарит МСБ скидку в 1 % годовых при оформлении кредитных продуктов «на двоих»

20/06/2023, 10:48

Глава ВТБ Андрей Костин назвал условия полного отказа банков от SWIFT

19/06/2023, 11:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска