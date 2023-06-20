Новосибирская область в опережающем порядке получит 2 млрд рублей на развитие сельских территорий

Новосибирская область получит в 2023 году 1,47 млрд рублей на развитие сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Еще 602,5 млн рублей регион получит в 2024 году.

Ранее первый зампред Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков говорил о том, что приняты решения, касающиеся развития сельских территорий в Новосибирской области.

— Дополнительно направляются 46 млн руб. на проект по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок в рабочем поселке Краснозерское Краснозерского района. Также переносятся с 2024 на 2023 г. 11 млн руб. на реконструкцию теплотрассы с подключением абонентов в с. Березиково, ул. Южная, — рассказал депутат.

Всего в 2023 году на финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас. Деньги получат 33 субъекта. Кроме Новосибирской области, средства получат Алтайский край, Кемеровская, Омская, Томская область и другие.

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