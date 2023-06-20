Алексей Кортнев извинился перед новосибирским полицейским

Лидер группы «Несчастный случай» записал видеообращение с извинением новосибирскому сотруднику полиции, которому в Академгородке в феврале показал неприличный жест. Это стало поводом для возбуждения в отношении музыканта уголовного дела. По статье об оскорблении представителя власти. Видео извинения музыкант разместил на своей странице в Instagramm* (*Соцсеть запрещёна в России, учредитель компания Meta признан экстремистской организацией. — Ред.). Поводом, по словам Кортнева, стал срыв его концерта в одном из баров.

— У нас по техническим причинам отменился концерт, — поясняет Алексей Кортнев. — Зрители и мы были этим крайне раздосадованы. Я находился в очень нервическом состоянии, в результате продемонстрировал неприличный жест сотруднику полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. Я уже принёс извинения этому достойному человеку. Ещё раз приношу извинения. Был неправ. Каюсь. Надеюсь, что таким образом этот неприятный случай будет исчерпан.

Напомним, что оскорбительные высказывания на сей раз в отношении российских военнослужащих стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. В настоящее время депутат находится за пределами России, и, согласно новым нормам законодательства может досрочно лишиться мандата по причине долгого отсутствия в горсовете.

Ранее редакция сообщала, что стало поводом для извинения перед жителями Новосибирска подрядчика строительной организации.