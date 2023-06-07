«Для четкого понимания, сохранятся посевы зерновых или нет, нужно недели полторы»: в Минсельхозе пока не готовы давать прогнозы на урожай

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области приняло ряд мер поддержки в связи с аномальной жарой. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Лещенко на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».

— Мы можем видеть по предыдущим годам, что такая погода будет иметь последствия для продуктивности животных не в этом году, а в следующем, — отметил Лещенко.

Министр подчеркнул, что выдача кормов будет лимитированной.

Уже сейчас разрабатываются меры дополнительной поддержки. Во-первых, речь идет о субсидировании 70% стоимости доставки кормов.

— Мы понимаем, что юго-запад области будет нуждаться в кормах. В дополнение мы прорабатываем субсидирование приобретения кормов. В первую очередь это касается молочной отрасли. Для мясной кормов нужно намного меньше, — рассказал министр.

Также достигнуты договоренности с Томской и Кемеровской областями, которые помогут Новосибирской области заготовить дополнительные корма у себя на территории. Возможно, количество регионов-помощников будет увеличено до четырех.

Отмечается, что на данный момент используется метод, который до этого в сельском хозяйстве ни разу не использовался.

— Сейчас идет заготовка кормов выездными бригадами на естественных кормовых угодьях в районах, где они есть в достаточном количестве. Например, Кыштовский район, — подчеркнул Лещенко.

Что касается ситуации с урожаем зерновых, то для четкого понимания ситуации, сохранятся посевы или нет, министерству нужно еще недели полторы. После этого можно будет делать более предметные прогнозы.

Напомним, что Минсельхоз Новосибирской области подготовил и направил обращение в Сибирский федеральный центр научных технологий, в котором аграрии просят рекомендации ученых по заготовке кормов в сложившихся погодных условиях. Одновременно в министерстве прогнозируют низкую урожайность многолетних трав.

Ранее редакция сообщала о прогнозе ученых по урожаю зерновых.