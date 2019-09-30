Более 7,8 млрд рублей получит Новосибирская область на реконструкцию клиники Мешалкина

Субсидия из федерального бюджета в размере более 7,8 млрд рублей будет предоставлена на реконструкцию и развитие НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина. Соответствующее постановление Правительства РФ № 1260 26 сентября подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как сообщили в НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина, в 2003 году Правительством РФ было принято решение о проведении реконструкции и развития комплекса клиники Мешалкина. Было подписано распоряжение о включении учреждения в федеральную адресную инвестиционную программу. В силу масштабности проект реконструкции учреждения был разделен на две очереди. Реализация первой очереди реконструкции завершилась в 2013 году.
— Реализация мероприятий 2-й очереди реконструкции позволит значительно приумножить эффект от уже осуществленных инвестиций, а также в полной мере выполнить возлагаемую на учреждение государственную задачу по обеспечению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, снижению смертности и инвалидизации населения на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Станет возможным полноценное и эффективное использование ранее созданной инженерной инфраструктуры, — говорится в сообщении пресс-службы.
Весь проект предназначен для развития научного, образовательного и практического потенциала российского здравоохранения, создания точек профессионального роста специалистов на базе трансфера инновационных технологий, привлечения высокоспециализированных кадров и организационно-управленческого опыта ведущих медицинских центров страны.
Фото: пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина
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