Более 7,8 млрд рублей получит Новосибирская область на реконструкцию клиники Мешалкина

Субсидия из федерального бюджета в размере более 7,8 млрд рублей будет предоставлена на реконструкцию и развитие НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина. Соответствующее постановление Правительства РФ № 1260 26 сентября подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соответствии с постановлением, в период с 2019 по 2023 года будет предоставлена субсидия на осуществление капитальных вложений в проектирование и реконструкцию объекта капитального строительства «Реконструкция и развитие комплекса (2 очередь), г. Новосибирск» ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина». Центр определен заказчиком и застройщиком. Общий объем капитальных вложений составит 7 834 157,8 тысяч рублей, из них в 2019 году – 195 157,8 тысяч рублей.

Как сообщили в НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина, в 2003 году Правительством РФ было принято решение о проведении реконструкции и развития комплекса клиники Мешалкина. Было подписано распоряжение о включении учреждения в федеральную адресную инвестиционную программу. В силу масштабности проект реконструкции учреждения был разделен на две очереди. Реализация первой очереди реконструкции завершилась в 2013 году.

— Реализация мероприятий 2-й очереди реконструкции позволит значительно приумножить эффект от уже осуществленных инвестиций, а также в полной мере выполнить возлагаемую на учреждение государственную задачу по обеспечению доступности высокотехнологичной медицинской помощи, снижению смертности и инвалидизации населения на территориях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Станет возможным полноценное и эффективное использование ранее созданной инженерной инфраструктуры, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что реализация 2-й очереди, в частности, включает реконструкцию радиологического корпуса, капитальное строительство нового лечебного корпуса, капитальное строительство детского лечебного корпуса и другие мероприятия. После реконструкции появится возможность реализовывать комплексные программы диагностики и лечения, состоящие из тесно взаимосвязанных и одинаково важных этапов: выявление риск-факторов и предикторов заболевания через диспансеризацию; динамическое наблюдение и своевременное комплексное обследование; подготовка к лечению на принципах трансляционной медицины; лечение и реабилитация; последующие мониторинг результатов лечения и наблюдение за состоянием здоровья.

Весь проект предназначен для развития научного, образовательного и практического потенциала российского здравоохранения, создания точек профессионального роста специалистов на базе трансфера инновационных технологий, привлечения высокоспециализированных кадров и организационно-управленческого опыта ведущих медицинских центров страны.

Фото: пресс-служба НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина