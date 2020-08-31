Заявления на «детские» выплаты новосибирцы могут подать до конца сентября

У тех новосибирских семей, которые еще не воспользовались правом на ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 3-х лет либо единовременную выплату на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет, остался месяц для того, чтобы подать заявление, сообщили в пресс-службе регионального ОПФР.

Напомним, что речь идет о ежемесячной выплате в размере 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет за апрель, май, июнь 2020 года и единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16-ти лет в июне текущего года. В дополнение к ним была произведена в июле и дополнительная выплата в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. В Новосибирской области такие выплаты получили 395 тысяч семей (на 545 тысяч детей) на общую сумму более 11 млрд. рублей. Средства на данные выплаты в ПФР поступили из федерального бюджета и имели целевое назначение (ни на размере материнского капитала, ни на размере пенсий осуществление данных выплат не отразится).

— Пенсионный фонд продолжает принимать заявления. У родителей и опекунов, которые пока ещё не обратились за указанными выплатами, на это есть чуть больше месяца – соответствующие заявления принимаются по 30 сентября включительно, — рассказали пресс-службе.

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