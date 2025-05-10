Клуб «Bunker» в новосибирском Академгородке объявил о закрытии

Владельцы клуба Bunker в новосибирском Академгородке объявили о закрытии заведения с 1 июня 20025 года. Об этом они сообщили в официальных соцсетях заведения.

— Бункер заканчивает свою работу. По причинам, не зависящим от нас. 23 года мы создавали мероприятия, знакомили людей, писали свою и вашу историю. Тысячи судеб. Миллионы встреч. Но у каждой истории есть свой конец, — говорится в обращении к посетителям заведения.

Клуб был открыт в 2002 году. Неоднократно менял концепцию, но оставался одной из прогрессивных молодежных площадок в городе.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «СЮЛМ (ночной клуб Bunker») зарегистрировано в апреле 2002 года в Новосибирске. Уставной капитал — 1, 270 млн рублей. Основной вил деятельности — «Подача напитков». Учредителями являются Сергей Литвинов (70%), Магомед Магомедов (20%) и Вероника Калюжная (10%). Директор — Вероника Калюжная. По итогам 2024 года выручка компании составила 16,7 млн рублей (в 2023 году — 20,5 млн рублей), чистая прибыль — 50 тысяч рублей (в 2023 году — 250 тысяч рублей).

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выставили на продажу ресторан «More Tasty». Он проработал на рынке всего несколько месяцев.