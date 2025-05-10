Сайт единого реестра воинского учета начал работать в Новосибирской области

В России, в том числе в Новосибирской области, в полноценном режиме начал работать сайт единого реестра воинского учета.

На портале пропало указание о тестовом режиме работы (тестирование проводилось в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине). Теперь на нём доступны опции входа в личный кабинет, проверки повестки и получения выписки из реестра. Для доступа к личному кабинету нужны российские браузеры и подтверждённая учётная запись на Госуслугах.

Напомним, с 1 ноября 2024 года военкоматам не обязательно получать личную подпись гражданина о получении повестки. Извещение, размещенное в реестре, считается врученным через семь дней после появления на сайте. Оператором реестра является Минобороны. Источниками сведений — ФНС, Росреестр, МВД, ФСБ, а также органы местного самоуправления, работодатели и сами военнообязанные.

За неявку в военкомат грозит запрет на выезд из РФ, ограничения на вождение и регистрацию транспорта, оформление недвижимости, получение кредитов и статус ИП или самозанятого. Таким образом, военкоматам не потребуется, как это было раньше.

26 марта 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве на военную службу. Он продлится до 15 июля. По словам военком региона Евгения Кудрявцева, в регионе планируется призвать и направить на прохождение военной службы около 2 тысяч мужчин.

Следует отметить, что подлежащим призыву в ряды российской армии, запрещено уезжать за пределы страны со дня размещения повестки в едином электронном реестре.

Ранее редакция сообщала, что мигрантов доставили со склада маркетплейса в военкомат под Новосибирском.