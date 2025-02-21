Семейный ресторан закрывается в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу ресторан «More Tasty». Изначально, владелец хотел получить за готовый бизнес 15 миллионов рублей, но уже спустя сутки понизил цену до 11,5 миллионов. И это несмотря на то, что по заверениям самого ресторатора, даже первоначальная стоимость покрывала чуть больше половины расходов на оборудование и ремонт.

В карточке объекта указано, что ресторан с семейными традициями «More Tasty», находящийся по на ул. Ядринцевской, занимает помещение в 154 кв.м. Арендная ставка составляет 340 000 руб. Поясняется, что договор заключен в 2024 году на 5 лет и уточняется, что выручка составляет 2 миллиона рублей в месяц, а расходы — 1,5 миллиона. Помещение в котором находится ресторан стоит 33 миллиона рублей.

Напомним, ресторан «More Tasty» открылся в Новосибирске в конце ноября 2024 года. Изначально он заявил о себе, как о семейном заведении, где представлены блюда европейской кухни и есть просторная детская игровая комната. По данным Роспатента, правообладателем товарного знака MT MORE TASTY БОЛЬШЕ ЧЕМ ВКУС является предпринимательница Анна Прокопова. Исключительное право на бренд действует до 5 марта 2034 года. По данным сервиса Контур Фокус, ранее Анна Прокопова была учредителем и директором компании, которая занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Как ИП у нее в видах деятельности записана торговля чаем, кофе и какао в специализированных магазинах.

Наталья Ильина, создатель, владелец ресторана «Библиотека», ресторанный консультант, ранее рассказывала корреспонденту Infopro54, что одним из самых быстрорастущих трендов рынка является тот факт, что все больше людей, не имеющих отношения к общепиту, пытаются открывать заведения. Причем не просто небольшие кафе, а практически рестораны.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске закрылся ресторан паназиатской кухни. Заведение проработало чуть более полугода.