Бойцы СВО впервые приняли участие в забеге по Красному проспекту в Новосибирске

В Новосибирске прошла легкоатлетическая эстафета памяти летчика-земляка, маршала Александра Ивановича Покрышкина. Она проводилась в столице Сибири уже в 78 раз и была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В забеге по Красному проспекту – от улицы Ядринцевской до улицы Сибревкома приняли участие более 2500 человек. Соревнования включали семь забегов, в которых участвовали девять специализированных групп.

— Сегодня это событие является одним из спортивных брендов, визитной карточкой легкой атлетики Новосибирска. Через эти соревнования в разные годы прошли многие именитые спортсмены, которые завоевывали в дальнейшем награды крупных международных стартов, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В этом году участниками эстафеты стали учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, профессиональных образовательных учреждений, сборные вузов, представители предприятий города, правоохранительных органов и силовых структур, а также любительские команды. Впервые в эстафете Покрышкина выступили команды участников специальной военной операции.

По итогам забегов были определены победители и призеры в каждой группе.

Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации и почётный житель Новосибирска Александр Покрышкин родился 6 марта 1913 года в Новониколаевске (ныне Новосибирск). Он является вторым по результативности пилотом-истребителем среди лётчиков стран Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. В Новосибирске его именем названы улица, станция метро и аэропорт Толмачёво. Аллея имени Покрышкина расположена напротив здания правительства Новосибирской области. В 2005 году на пл. Маркса был установлен памятник герою. Позже, в 2022 году его перенесли в центр транспортного кольца. В 2023 году власти города анонсировали строительство на пл. Маркса музея им. А. И. Покрышкина.

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