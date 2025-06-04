Клуб Директоров обсудил финансовую устойчивость в условиях современной экономики

29 мая Клуб Директоров посвятил очередную встречу теме финансовой стабильности бизнеса в условиях современной экономики, обсудив, является ли это недостижимой мечтой или вполне осуществимой задачей.

Владельцы и руководители предприятий стремятся к финансовой уверенности и бесперебойной работе всех бизнес-процессов, что одинаково важно как для стартапов, так и для компаний с многолетним опытом. Каждый директор заинтересован в долгосрочной устойчивости своего дела, и участники заседания искали ответы на вопрос, как этого добиться.

Марина Гусева, бизнес-ментор, эксперт по системам управления для бизнеса, открыла встречу, подчеркнув важность ключевых финансовых показателей. Она отметила одновременное влияние ключевой ставки, инфляции, увеличения расходов и налоговой нагрузки на современную экономику, что требует от руководителей более точного планирования и прогнозирования финансовых потоков. По ее мнению, финансовая устойчивость означает прибыльную работу компании даже при изменениях внешней среды. Главный принцип сегодня – признание проблем и разработка плана по их решению, а не игнорирование трудностей.

Дмитрий Лизунов, юрист и основатель компании «LL.Си-Право» (г. Томск), подробно осветил ситуацию с банкротствами и предложил алгоритм работы с дебиторской задолженностью. Он поделился опытом работы со сложными долгами, подчеркнув важность анализа и классификации дебиторов. По его словам, роль квалифицированной юридической службы в работе с дебиторской задолженностью крайне важна.

Алёна Голуб, директор мебельной компании «Геометрия», поделилась опытом внедрения ERP-системы, бюджетирования и управления дебиторской задолженностью в своей компании. Она подчеркнула, что финансовая устойчивость достижима при условии систематического и регулярного учета денежных средств.

Дискуссия была оживленной и актуальной, с конкретными примерами и кейсами. Участники обменивались опытом и задавали важные вопросы. В завершение мероприятия состоялся традиционный розыгрыш призов от партнеров Клуба Директоров.