Объявление о продаже дорогой машины едва не стоило жизни новосибирцу

В Новосибирске осудили 31-летнего жителя Кемеровской области (на фото) за разбой и покушение на убийство.

— Судом установлено, что в январе 2023 года подсудимый на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля марки «BMW X6», стоимостью более 9 млн рублей. Договорившись с продавцом автомобиля о сделке, он приехал в Новосибирск, где встретился с потерпевшим в центре города недалеко от банка, — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Подсудимый долго сидел в машине с потерпевшим, притворяясь, что ждет деньги. Затем он выхватил нож и напал на владельца машины, нанес множество ударов в жизненно важные органы.

Злоумышленник не смог довести до конца свой умысел на убийство, так как потерпевший активно сопротивлялся и смог выбраться из машины, несмотря на множественные ножевые ранения. Ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Подсудимый скрылся с места преступления, прихватив с собой мобильный телефон потерпевшего, оставленный в машине.

Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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