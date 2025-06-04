Объявление о продаже дорогой машины едва не стоило жизни новосибирцу

В Новосибирске осудили 31-летнего жителя Кемеровской области (на фото) за разбой и покушение на убийство.
— Судом установлено, что в январе 2023 года подсудимый на одном из сайтов нашел объявление о продаже автомобиля марки «BMW X6», стоимостью более 9 млн рублей. Договорившись с продавцом автомобиля о сделке, он приехал в Новосибирск, где встретился с потерпевшим в центре города недалеко от банка, — говорится в сообщении прокуратуры региона.
Подсудимый долго сидел в машине с потерпевшим, притворяясь, что ждет деньги. Затем он выхватил нож и напал на владельца машины, нанес множество ударов в жизненно важные органы.
Злоумышленник не смог довести до конца свой умысел на убийство, так как потерпевший активно сопротивлялся и смог выбраться из машины, несмотря на множественные ножевые ранения. Ему вовремя оказали медицинскую помощь.
Подсудимый скрылся с места преступления, прихватив с собой мобильный телефон потерпевшего, оставленный в машине.
Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее редакция сообщала о том, что расширить методы самообороны при защите дома предлагают депутаты Госдумы. При этом доказывать свою невиновность в суде не придется, настаивают законодатели.
Источник базового фото: нейросеть Шедеврум, внутри текста — прокуратура Новосибирской области
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