В Новосибирске два человека умерли от клещевых инфекций

В Новосибирской области зафиксировали первые в 2025 году случаи смертельного исхода от укуса клеща. Два человека погибли от клещевого энцефалита и риккетсиоза. Инфекционисты отмечают, что в этом сезоне много пациентов с тяжелыми формами болезни.

С начала сезона в Новосибирскую областную инфекционную больницу поступило 128 человек с подозрением на клещевой энцефалит.

— У 28 человек диагноз «клещевой энцефалит» подтвердился лабораторно. У остальных обратившихся диагноз либо не подтвердился, либо обследование еще не завершено. 16 человек с поражением нервной системы, — сообщила Лариса Позднякова, главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы.

Сейчас пять пациентов находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Один из них умер от клещевого энцефалита.

Все заболевшие не были привиты от клещевого энцефалита. Многие из них не заметили укуса или присутствия клеща. Большинство обратились за медицинской помощью слишком поздно — после трех-четырех дней лихорадки. Их сразу же поместили в реанимацию в тяжелом или критическом состоянии.

Специалист отметил изданию BFM-Новосибирск, что в последние годы значительно увеличилось число тяжелых случаев течения болезни. Заболевание всё чаще поражает нервную систему, вызывая не только менингиты, но и менингоэнцефалиты, парезы и параличи. Такое начало эпидемического сезона вызывает серьезное беспокойство.

В Новосибирской области, помимо смертельного случая клещевого энцефалита, зафиксирован один летальный исход от клещевого риккетсиоза. Раньше это заболевание встречалось крайне редко, но в прошлом году ситуация изменилась. В 2025 году врачи вновь подтверждают, что риккетсиоз нельзя считать «легкой» инфекцией.

— В этом году у нас уже семь пациентов с клещевым риккетсиозом. Важно отметить, что человек, который скончался, практически неделю после заболевания не обращался за медицинской помощью, — говорит Лариса Позднякова.

В регионе, помимо клещевого энцефалита и риккетсиоза, также регистрируют случаи боррелиоза. В Новосибирской областной инфекционной больнице в этом сезоне диагностировали восемь таких случаев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области резко подскочили цены на репелленты от клещей. В 2025 году спрос на репелленты, особенно средства от клещей, вырос одновременно с началом их активности.