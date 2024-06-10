«Клуб Директоров» провел 70-е заседание на актуальную для бизнеса тему

В рамках 70-го заседания (8 сезона) «Клуба Директоров» участники обсудили целый ряд актуальных вопросов: какие финансовые метрики надо контролировать директору, какие финансовые цели ставить и как соблюдать налоговую безопасность и зарабатывать.

В начале встречи была затронута обязательная тема – налоги и налоговая безопасность бизнеса. Спикер Сергей Карпекин (гендиректор «Сибирская юридическая компания») рассказал про налоговые риски и их драйверы. Кроме того, он акцентировал внимание на том, что «руководитель должен включить налоговые риски в перечень рисков по деятельности своего предприятия». По его словам, в настоящее время цифровизация дает возможность видеть все доходы и финансовые операции компаний, что делает прозрачным налоговый учет.

В свою очередь, спикер Марина Гусева (финансовый эксперт, экс-директор «ИНТАЛЕВ») сообщила, что на основе финансовых показателей руководитель должен принимать взвешенные решения. Наряду с этим, она подробно описала процедуру отбора финансового директора для компании, пояснив, что эта процедура комплексная и состоит из этапов тестирования, оценки компетенций финансового блока, личностных компетенций и ценностей.

В своем выступлении спикер Анна Казак (предприниматель, бизнес-консультант, топ-менеджер) рассказала про техники контроля финансов.

По ее словам, ростом компании и в целом ее штата усложняется вся система управления, в том числе и финансовая. Поэтому директору нужно ставить финансовые цели, а также обладать четкими и в то же время актуальными цифровыми показателями финансов. Кроме того, руководитель должен иметь панель управления из важных и нужных ему в его бизнесе цифр, на основе которых он принимает управленческие решения.

Спикер Антон Жуков (генеральный директор ГК «Агроснабтехсервис») сообщил о личном опыте, что касается поиска, отбора и оценки финансового директора. В частности, он рассказал о всех стадиях и препятствиях, раскрыл кейсы и статистику из процесса отбора кандидатов.

По окончании заседания все поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки!