Работодатели Новосибирска в среднем готовы предлагать зарплату 61,4 тысяч рублей

За год средняя заработная плата, которую готовы предлагать работодатели в Новосибирской области, выросла на 35% и составила в мае 61,4 тысячи рублей. К таким выводам пришли эксперты службы исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Это один из наиболее высоких показателей среди регионов Сибири.

— На данный момент зарплатные предложения в регионе более конкурентные, чем в целом по Сибирскому ФО (60,5 тыс. рублей), но несколько отстают от России в целом (64,8 тыс. рублей), — констатируют эксперты.

Работодатели региона готовы платить специалистам из сферы «Добыча сырья» в среднем 127,3 тыс. рублей, «Сельское хозяйство» — 124,7 тыс. рублей, а «Высший и средний менеджмент» — 120 тыс. рублей. Чуть меньше предлагают представителям в направлении «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (98,9 тыс. рублей) и «Автомобильный бизнес» (87,6 тыс. рублей).

При этом, средние зарплатные ожидания новосибирских соискателей скромнее. В мае они составили около 60 тыс. рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году.

— В целом по Сибирскому ФО эта сумма составила в мае 51,4 тыс. рублей, а среднероссийские зарплатные ожидания достигли уже 67,5 тыс. рублей, и сейчас эта сумма превышает среднее рыночное предложение от работодателей, — говорят в hh.ru.

На самые высокие зарплаты претендуют на данный момент представители профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (по 120 тыс. рублей, в среднем), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (110 тыс. рублей), «Сельское хозяйство» (86,8 тыс. рублей), «Строительство, недвижимость» (85 тыс. рублей), «Добыча сырья» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 80 тыс. рублей).

По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2024 года уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 56,9%, уровень безработицы — 3,7 %.

Ранее редакция сообщала, что на 17% выросли зарплаты у строителей в Новосибирской области. Наиболее дефицитными специалистами являются прорабы, слесари-сантехники, монтажники и сварщики.