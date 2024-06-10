За долги арестовали японский внедорожник в Новосибирске

Внедорожник забрали за долг 667 тысяч рублей у жителя Новосибирска.

— На имеющиеся в банках счета судебный пристав наложил аресты. Однако деньги с них не поступали, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.

Однако у должника имелся автомобиль Toyota Land Cruiser. Пристав вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

— По адресу проживания гражданина не удалось застать. Дверь открыла его дочь, которая не знает местонахождение отца и его автомобиля, — отметили в сообщении.

Недавно стало известно, что автомобиль может находиться в Заельцовском районе. Машину удалось найти около улицы Жуковского. Пристав арестовал автомобиль должника.

Тут же на это место прибыл должник, который попытался урегулировать вопрос изъятия.

Однако пока задолженность не будет погашена, судебный пристав не вправе возвращать имущество. Автомобиль погрузили на эвакуатор и увезли.

Ранее редакция сообщала о том, что рабочим выплатили долг по зарплате в 941 тысячу рублей в Новосибирске.