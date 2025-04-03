«Клуб Директоров» провел заседание на актуальную для бизнеса тему

Эксперты утверждают, что современная стратегия должна учитывать несколько возможных сценариев развития. Это подразумевает гибкость и быструю адаптацию к переменам во внешней среде. Также важен тесный контакт с потребителями. Компании, взаимодействуя с клиентами, собирают информацию об их поведении, анализируют ее и тем самым повышают свою устойчивость к внешним потрясениям. Спикеры осветили эту тему с различных точек зрения.

Александр Назаров (основатель, владелец «Nazarov & Partners») поделился опытом преодоления кризисов и спадов на рынках. Его стратегия в 2013 году заключалась в том, чтобы «пережить 2016 год». Для него ключевыми элементами стратегии являются: уникальность компании и ее предложений, принятие решений о развитии в сложные периоды, движение против рыночных тенденций, а также умение анализировать скрытые сигналы и предвидеть развитие событий.

Любовь Гринберг, эксперт-практик по клиентскому сервису, акцентировала внимание на значимости клиентского сервиса в стратегии. «Есть ли у вас стратегия клиентского сервиса?» – спрашивает она, подчеркивая, что сервис – это основа продукта или услуги, определяющая лояльность клиентов. Инвестиции в сервис всегда оправданы и способны заменить затраты на привлечение новых клиентов. Важно понимать изменения в потребностях клиентов, особенно в нестабильное время.

Алина Гартвик, эксперт по брендингу, продуктолог, бренд–стратег, рассказала о трендах, создающих хаос на рынке. Стратегия в маркетинге – это набор инструментов, каждый из которых должен приносить пользу компании и увеличивать ее прибыль. Важно анализировать результаты применения этих инструментов и вносить коррективы. В нынешней нестабильной обстановке необходимо помнить: «Если постоянно тушить пожары, можно не заметить, как наступит потоп!»

В целом, обсуждение было оживленным и актуальным, с конкретными примерами и кейсами. Спикеры делились своим опытом в разработке стратегий. В завершение дискуссии состоялся розыгрыш призов от партнеров Клуба Директоров.