Новосибирцы будут отдыхать два раза по четыре дня в мае 2025 года

В мае жителей Новосибирска, как и всех остальных граждан России, ждут два длинных выходных. Они связаны с двумя важными праздниками: праздником весны и труда и Днём Победы.

Согласно производственному календарю, нерабочие дни продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Такой продолжительный отдых стал возможен благодаря тому, что выходные были перенесены с других дат.

— В 2025 году на пятницу 2 мая выходной перенесли с субботы 4 января, а на четверг 8 мая — с воскресенья 23 февраля, — следует из производственного календаря.

В связи с длительными праздничными выходными, первые две рабочие недели мая будут очень короткими — всего по три дня.

Ранее редакция сообщала о том, что опубликован производственный календарь на 2025 год в Новосибирской области. Из 365 календарных дней рабочими будут 247, а выходными и праздничными — 118.