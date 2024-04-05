Клуб Директоров в Новосибирске провел 68-е заседание восьмого сезона

Дефицит кандидатов на рынке труда сегодня вынуждает крупные и не очень компании трансформировать бизнес-процессы, политику работы с персоналом, включая пересмотр требований и инструментов. Кандидаты ясно это осознают в связи с чем открыто выставляют компаниям свои условия, тем самым меняя рынок труда в части заработных плат и условий.

Это в свою очередь приводит к высокой конкуренции среди работодателей, что значительно повышает стоимость подбора.

По словам спикера Ефименко Дениса (директора, собственника компании «Россувенир», «Другое дело»), основные принципы в кадровой политике сегодня это:

Вектор на удержание персонала, а, значит, важно адаптировать новых сотрудников и следить за мотивацией тех, кто работает уже давно.

Создание благоприятных условий для персонала.

Своевременная индексация оплаты труда.

Разработка и внедрение нематериальных методов стимулирования труда.

Развитие HR – бренда компании для повышения конкурентоспособности на рынке труда.

Спикер Распоркина Юлия (финансовый директор производственной компании «Virtex—food») отметила, что расходы на найм за последние два года стали выше на 60%. По ее словам, это надо компенсировать повышенной результативностью компании в целом. Например, будут уместны своевременное повышение ФОТ бонусы за стаж, геймификация, обучение персонала. Но самое важное, подчеркнула спикер, это вовлечение персонала в жизнь и развитие компании, в рационализацию процессов и инновационные подходы в работе.

В свою очередь, спикер Аверина Наталья (HR – эксперт с 19-летним стажем, основатель кадрового агентства «Averina agency») удивила руководителей автоматизацией и цифровизацией процесса рекрутинга для увеличения скорости процессов поиска кандидатов. А также искусственным интеллектом, нейросетями, чат-ботами – всем тем, что может оказать помощь рекрутингу.

Аверина Наталья пояснила, что методы поиска персонала изменились, теперь «рынок кандидата» диктует свои условия, что ведет к жесткой конкуренции работодателей за каждого специалиста. Поэтому рекрутер сегодня совмещает в себе несколько профессий: маркетолог, копирайтер, менеджер по продаже вакансии, сорсер, заключила эксперт.

Спикер Горестов Антон (независимый директор, основатель сети кофеен «Primetime» и сети бутик- отелей «Ahotels») считает, что очень важно перманентно «заряжать» персонал идеями и командной работой, именно тогда они будут получать удовольствие от процесса и результатов работы и таким образом удерживаться в компании. «Осмысленность важнее эффективности» — поэтому сотруднику необходимо прививать:

понимание ценности своей работы;

чувство сопричастности к общему делу;

идентификацию с компанией, с брендом;

гордость за продукт.

В заключение встречи состоялся традиционный розыгрыш от партнеров Клуба Директоров с призами и подарками.

Следующее заседание клуба пройдет 25 апреля. Тема: «Маркетинг – роскошь или необходимость?».

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