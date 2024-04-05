Депутат Госдумы РФ записал послание будущему мэру Новосибирска

Александр Аксёнов, депутат Государственной Думы России и заместитель председателя Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, обратился к будущему мэру Новосибирска.
В своем видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети «ВКонтакте», он обратил внимание на проблемы с уборкой города и пыль, которая беспокоит всех горожан.
― Из-за того, что улицы убираются некачественно и снег не вывозится вовремя, возникают проблемы с пылью, которая остается и в течение всего года беспокоит наших жителей, ― сказал Аксёнов.
По мнению депутата, будущий мэр должен решить эти проблемы и обеспечить качественную уборку города.
Ранее редакция сообщала о том, что Игорь Украинцев и Максим Кудрявцев прошли во второй тур конкурса на пост мэра Новосибирска.
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