Царство Далерджонов: Русская дружина показала самое топовое место с мигрантами в Новосибирске

Русская народная дружина (РНД) с проверкой нагрянула в «Хилокский треугольник» на левобережье Новосибирска. То, что предстало перед взором общественников, не повергло их в шок только потому, что они здесь частые гости. Однако творящийся там бардак активисты сняли на видео, чтобы это увидели власти и правоохранительные органы на федеральном уровне.

Палатки по продаже символической среднеазиатской продукции расположились практически среди жилых домов рядом с торговым центром «Хилокский» и образовали такой небольшой анклав, напоминающий кадры низкопробного хоррора. На этой площадке мрачно все: от обшарпанных построек с выцветшими вывескам до лиц иностранцев, которые уже давно здесь чувствуют себя хозяевами. Приезду гостей мигранты не рады — это очевидно. Они начинают кучковаться и перешептываться. Когда видят в руках у одного из приехавших камеру — опускают голову, либо уходят.

Общественники снимают площадку, которую заняли нелегалы и отмечают, что бывают здесь довольно часто и показывают, чем «дышат» местные обитатели.

Автор ролика акцентирует внимание на том, что все электропровода к постройкам проброшены от многоквартирников. Кто их протянул и чем это опасно для жильцов — догадаться несложно.

Далее начинается самое «интересное». Один из первых киосков — «Парикмахерская», где по идее должна царить чистота и комфорт. Однако это не про местную «цирюльню» — здесь нет воды. Как и во всех остальных постройках.

Следующий киоск с говорящим названием «Лепёшк» торгует маслом и молоком в пятилитровых пластиковых бутылях. Ни на одном из строений нет информации о регистрации ИП. Скорее всего, его никто и не регистрировал.

Участник РНД Евгений (Он попросил не называть его фамилию — прим. редакции) заходит в павильончик, где покупателям представлены специи, крупы, консервы, хинкали и посуда. Стоит отметить, продукты лежат в пластиковых емкостях практически в пороге и ничем не прикрыты. Среди всего этого добра хозяйничает парень в верхней одежде. На вопрос дружинника, кто хозяин, мигрант отвечает, что «бизнес» принадлежит ИП, а сам он гражданин Узбекистана.

— Как вы оказались на территории России? — Приехал на работу.

Становится понятно, что собеседник напуган и не расположен к разговору. Да и правды от него вряд ли можно добиться.

— Чтобы зафиксировать нарушения, не надо проводить оперативно-розыскную деятельность. Сюда нужно просто прийти и принести закон РФ этим людям. Они не знают его, — комментирует увиденное общественник.

Дальнейшая экскурсия показала, что по сути во всех строениях одинаково уныло, а о чистоте и гигиене их владельцы никогда не слышали.

Но стоит отметить, что в плане некоторой цивилизации местные обитатели постарались. Среди хаотично построенных палаток стоит металлическая коробка с потрепанной временем и погодными явлениями вывеской «Авиакасса». Правда, указанные номера телефона невозможно разобрать, так как часть цифр выцвела.

— Здесь продают авиабилеты. Условия предназначены для удобства обитающих здесь мигрантов, — отмечает оператор.

Хотя, когда мы видим такое огромное количество иностранных специалистов на небольшой территории, то возникает одна только мысль — отсюда никто никуда не улетает.

Следующий ряд построек, где готовят пищу, тоже впечатляет.

Рядом с печами стоят деревянные лотки. Место, где жарят шашлыки, готовят плов и пекут самсу, вызывает рвотный рефлекс. На грязной стойке валяется скомканное замызганное одеяло, на котором разложен перемотанный скотчем инвентарь. «Вишенкой на торте» стал огромный черпак, валяющийся за пределами навеса и «наряженный» в черный мешок для мусора. Странный столовый прибор, видимо, служит для раздачи порций плова покупателям.

— Здесь практически все готовится на открытом огне. Где у нас пожарная инспекция? Где у нас МЧС? Трагедии «Хромой лошади», «Зимней вишни», «Крокуса» ничему не научили, — возмущается сибиряк.

Дружинник отмечает, что недостатков здесь хватает. Но самый главный из них — незаконно возведенные постройки, в которых осуществляется такая же незаконная деятельность.

— Я называю это преступлением. Когда администрация выделяет место под ярмарку, согласно положениям в нормативной базе ярмарки, там бесплатно предоставляются места для торговли фермерской продукцией. Чтобы фермеры, огородники могли выставлять на продажу свою продукцию и все, что сами производят. А то, что происходит здесь, ярмарками не является. Сюда заходят иностранцы, либо выходцы из Средней Азии, получившие российское гражданство, и торгуют с грубым нарушением действующего законодательства РФ. Их деяния попадают под целый ряд статей, в том числе, подследственных прокуратуре, СК, МВД. Также есть и новосибирские чиновники ответственные за это безобразие, — пояснил Infopro54 Евгений.

Он подчеркнул, что Русская народная дружина не против мигрантов, она выступает за безопасность русского коренного населения и за соблюдение иностранцами законов нашего государства.

— Мы заставляем власть работать, — заявил общественник.

Собеседник уверен, что из-за множества привилегий для мигрантов в Новосибирской области «убит» фермерский бизнес.

— Наш отечественный производитель сельхозпродукции в этом случае дискриминирован нашей же властью, — подчеркнул он.

Дружинник отмечает, если продавцы легального рынка «Хилокский» находятся под надзором контролирующих органов и добросовестно платят налоги, то нелегалы, захватившие площадку возле рынка, избегают этого.

— В результате этого государство, город, муниципальный бюджет несут миллиардные убытки. В какой еще стране можно безнаказанно пронести рубль мимо государства? Ни в какой! — подчеркивает общественник.

Собеседник отметил, что подобные рейды РНД проводит регулярно, но это не приносит результатов. По его словам, много раз здесь бывали и губернатор, и мэр, и прокуратура. Но ничего не изменилось. По мнению активиста, чтобы разрешить наболевший многолетний вопрос, необходимо ликвидировать незаконные «анклавы» и дать новосибирским предпринимателям возможность работать на своей же земле.

— Все под нож бульдозера! Там надо все зачистить и навести порядок, — подытожил Евгений.

Ранее редакция сообщала о том, что в Дзержинском и Октябрьском районе Новосибирска силовики задержали 18 мигрантов, незаконно работающих в кафе и ресторанах. Шестеро из них доставлены в пункт временного содержания за нарушение правил пребывания на территории РФ. Там они будут дожидаться депортации на родину.