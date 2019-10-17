Клуб по развитию производственных систем: «Кайдзен: как сформировать культуру непрерывных улучшений»

Тема встречи — «Кайдзен: как сформировать культуру непрерывных улучшений».

Кайдзен — комплексная концепция, основанная на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки и управления на предприятии, а также многочисленных аспектов жизни человека.

Основные идеи данной практики были изложены Масааки Имаи в книге «Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний» и получили распространение во всем мире:

«Кайдзен исходит из того, что нет предприятия без проблем. Кайдзен помогает решить эти проблемы путем развития такой культуры труда, когда каждый работник не штрафуется за проблему, а ручается, что ее не будет»;

«Кайдзен-стратегия основывается на признании того, что менеджмент, целью которого является получение прибыли, должен ставить своей задачей удовлетворение клиента и его требований».

Возможно ли сформировать культуру непрерывных улучшений в наших бизнес-реалиях? Обсудим на Клубе.

На встрече:

рассмотрим, что лежит в основе философии кайдзен,

определим особенности внедрения концепции с учетом нашего менталитета (ограничения и возможности),

в формате деловой игры сформируем тактику внедрения кайдзен на предприятии.

Эксперты Клуба поделятся опытом внедрения данной концепцией в своих организациях.

Модераторы

Екатерина Королькова, тренер-практик лин-лаборатории НГТУ НЭТИ «Фабрика процессов», старший преподаватель Кафедры менеджмента НГТУ НЭТИ.

Более 8 лет опыта описания и оптимизации бизнес-процессов в компаниях строительной, энергетической и пищевой промышленности. Более 3 лет опыта внедрения бережливого производства.

Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.

Клуб по развитию производственных систем — дискуссионная площадка по вопросам внедрения технологий эффективного производства для собственников, руководителей и специалистов-практиков.

Участие платное. Необходима регистрация. Подробная информация по ссылке.

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами мероприятия