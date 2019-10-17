Клуб по развитию производственных систем: «Кайдзен: как сформировать культуру непрерывных улучшений»

Тема встречи — «Кайдзен: как сформировать культуру непрерывных улучшений».
Кайдзен — комплексная концепция, основанная на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки и управления на предприятии, а также многочисленных аспектов жизни человека.
Основные идеи данной практики были изложены Масааки Имаи в книге «Кайдзен: Ключ к успеху японских компаний» и получили распространение во всем мире:
Возможно ли сформировать культуру непрерывных улучшений в наших бизнес-реалиях? Обсудим на Клубе.
На встрече:
Эксперты Клуба поделятся опытом внедрения данной концепцией в своих организациях.
Модераторы
Более 8 лет опыта описания и оптимизации бизнес-процессов в компаниях строительной, энергетической и пищевой промышленности. Более 3 лет опыта внедрения бережливого производства.
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.
Клуб по развитию производственных систем — дискуссионная площадка по вопросам внедрения технологий эффективного производства для собственников, руководителей и специалистов-практиков.
Участие платное. Необходима регистрация. Подробная информация по ссылке.
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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