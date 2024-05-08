Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

Первые шаги в промышленном туризме

Шесть месяцев назад Новосибирская область подключилась к проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открытая промышленность». В команду вошли 30 представителей предприятий, науки, образования, туризма и власти региона.

Об итогах разработки проекта шел разговор на апрельском заседании «Клуба промышленников» VIP-club: «Точки роста новой промышленности. Сделано в России».

Как пояснил президент Клуба Алексей Потапов, представляя нового участника VIP-club — Ирину Беленок: среди членов VIP-club много представителей производственных компаний, которые наверняка с интересом изучат возможности промышленного туризма.

— Проект АСИ работает в России уже три года. В нем участвуют 67 регионов, в том числе из сибирских — Кемерово и Омск. В Новосибирске мы уже более полугода настраиваем систему промышленного туризма, — отметила руководитель проектного офиса, генеральный директор компаний: АНОО ДПО «Сибирская академия туризма», рекламно-производственной фирмы «Мандарин», Агентства делового и промышленного туризма «САТ» Ирина Беленок.

Новосибирская команда разработала проект по «треугольнику Лаврентьева», в который входят наука, образование и производство.

— Мы планируем включить в этот перечень власть — и получить в итоге тетраэдр, так как уверены: только в этой концепции мы можем развиваться все вместе, — подчеркнула Ирина Беленок. — Сейчас мы создаем экосистему и настраиваем ее взаимодействие. Целевая аудитория — студенты, школьники, туристические группы из регионов России и стран СНГ.

По ее словам, в Новосибирской области сегодня работают более 40 тысяч производственных предприятий, которые могут представлять огромный интерес для туристов, для профориентации и для сотрудничества, закрывая интересы бизнеса в части деловых взаимоотношений и инвестиций. Интерес к проекту уже проявили десятки компаний. Лидерами по приему туристов по итогам прошлого года стали шоколадная фабрика, детская киностудия «Поиск» и фабрика мягкой игрушки.

Четыре маршрута

Ирина Беленок отметила: благодаря тому, что Новосибирск является крупнейшим транспортно-логистическим хабом за Уралом, в городе пересекаются различные туристические потоки. Большая часть гостей останавливается в столице Сибири на три дня. Ориентируясь на спрос, команда разработала четыре трехдневных маршрута по ключевым отраслевым направлениям.

Первый маршрут рассказывает историю создания Академгородка. В него вошли научные институты, центры разработки, а также инновационные предприятия: «Вектор Биальгам», «Ангиолайн», «Биотехнопарк», «Центр прототипирования», ИЯФ СОРАН, ИЦиГ СОРАН, СКИФ, Технопарк и т.д. Он также включает в себя посещение театров, музеев, исторических мест, гастроплощадок, расположенных в центральной части города.

Во втором маршруте сделан акцент на легкую промышленность. В него входят предприятия легпрома, компании, специализирующиеся на производстве спортивной одежды, институты, разрабатывающие новые материалы для отрасли и пр.

— Думаю, что этот маршрут очень понравится прекрасной половине наших гостей. Я лично проехала все точки — и из некоторых меня сложно было увести: все, что не наденешь, все подходит. Хотя мне подобрать вещи обычно довольно сложно, — делится впечатлениями Ирина Беленок. — В целом за счет промышленного туризма мы также популяризируем науку.

Третий маршрут — это «Стеклянное путешествие». В его создании принимали участие «Сибстекло», Сибирский государственной университете архитектуры, дизайна и искусств. В него также входят экскурсии по объектам конструктивизма, мастер-класс по брендбуку Новосибирской области, а также мастер-класс в гастроинкубаторе.

Четвертый маршрут — «Заряди свое будущее» — включает в себя посещение «Новосибирского завода резки металлов», «Новосибирского стрелочного завода», «Новосибирского завода светодиодной продукции», парка чудес «Галилео» и других предприятий.

Программу по развитию промышленного туризма новосибирцы будут защищать в конце мая в Омске, на подведении итогов Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». После презентации программы команда приступит к ее реализации в Новосибирской области.

— Туроператоры уже сейчас готовы формировать группы для экскурсий, но далеко не все предприятия готовы принимать такое большое количество гостей. Для обеспечения безопасности туристов нужно устанавливать ограждения, закупать средства защиты и т.д. — поясняет Ирина Беленок. — По оценке Минэкономразвития, чтобы программа «пошла», в нее должны входить не 30 предприятий, как сейчас, а не менее 100.

Экскурсия на предприятие

Участники «Клуба промышленников» VIP-club протестировали четвертый маршрут, посетив одно из предприятий, вошедших в программу промышленного туризма, — «Новосибирский завод светодиодной Продукции» (ООО НЗСП).

Собственник предприятия Анастасия Горбулицкая поделилась опытом участия в программе:

— Когда меня пригласили принять в ней участие, то говорили, что это будут четыре лекции и все пройдет очень быстро. На самом деле обучение включило в себя шесть модулей по одиннадцать лекций и заняло около полугода, так что это непростое решение.

Она провела коллегам по VIP-club экскурсию по предприятию, рассказала о производстве, о продукции, которую выпускает завод, о том, как правильно выстраивать экскурсионный маршрут, чтобы гостям было интересно и они не мешали производственному процессу, как подготовить сотрудников к тому, что за их работой будут наблюдать туристы, а также о том, как можно устроиться на предприятие, какие навыки и образование для этого необходимы.

В рамках заседания «Клуба промышленников» Анастасии Горбулицкой было вручено благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской области за активное участие во Всероссийской образовательной программе по развитию стратегических инициатив.

В экскурсию также вошел мастер-класс по гравировке. Участники VIP-club могли понаблюдать за работой лазерного гравировального станка и другого оборудования.

— Команда, которая разрабатывает программу развития промышленного туризма при активном участии Ирины Беленок, поставила перед собой очень сложную задачу: внедрить в сознание нашего общества совершенно новый алгоритм отношения к промышленности. Это очень дорогого стоит и очень мощно воспринимается.

Кроме того, эта задача коррелирует с деятельностью нашего VIP-club, — резюмировал президент объединения Алексей Потапов. — Таким образом, мы совместными усилиями обращаем внимание общества, власти, бизнеса не только на новые и современные предприятия, но и на заброшенные или неэффективно используемые, которые ждут своего рачительного хозяина. Это стимулирует интерес молодежи к рабочим специальностям. И это нужная сейчас работа по формированию утерянного за последние 30 лет престижа профессии рабочего человека.