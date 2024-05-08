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Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

  • 08/05/2024, 10:37
Автор: Юлия Данилова
Клубу промышленников представили программу промышленного туризма
На сегодняшний день сформированы четыре маршрута, один из них протестировали участники Общественного объединения VIP-club.

Первые шаги в промышленном туризме

Шесть месяцев назад Новосибирская область подключилась к проекту Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открытая промышленность». В команду вошли 30 представителей предприятий, науки, образования, туризма и власти региона.
Об итогах разработки проекта шел разговор на апрельском заседании «Клуба промышленников» VIP-club: «Точки роста новой промышленности. Сделано в России».

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

Как пояснил президент Клуба Алексей Потапов, представляя нового участника VIP-club — Ирину Беленок: среди членов VIP-club много представителей производственных компаний, которые наверняка с интересом изучат возможности промышленного туризма.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

— Проект АСИ работает в России уже три года. В нем участвуют 67 регионов, в том числе из сибирских — Кемерово и Омск. В Новосибирске мы уже более полугода настраиваем систему промышленного туризма, — отметила руководитель проектного офиса, генеральный директор компаний: АНОО ДПО «Сибирская академия туризма», рекламно-производственной фирмы «Мандарин», Агентства делового и промышленного туризма «САТ» Ирина Беленок.

Новосибирская команда разработала проект по «треугольнику Лаврентьева», в который входят наука, образование и производство.

— Мы планируем включить в этот перечень власть — и получить в итоге тетраэдр, так как уверены: только в этой концепции мы можем развиваться все вместе, — подчеркнула Ирина Беленок. — Сейчас мы создаем экосистему и настраиваем ее взаимодействие. Целевая аудитория — студенты, школьники, туристические группы из регионов России и стран СНГ.

По ее словам, в Новосибирской области сегодня работают более 40 тысяч производственных предприятий, которые могут представлять огромный интерес для туристов, для профориентации и для сотрудничества, закрывая интересы бизнеса в части деловых взаимоотношений и инвестиций. Интерес к проекту уже проявили десятки компаний. Лидерами по приему туристов по итогам прошлого года стали шоколадная фабрика, детская киностудия «Поиск» и фабрика мягкой игрушки.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

Четыре маршрута

Ирина Беленок отметила: благодаря тому, что Новосибирск является крупнейшим транспортно-логистическим хабом за Уралом, в городе пересекаются различные туристические потоки. Большая часть гостей останавливается в столице Сибири на три дня. Ориентируясь на спрос, команда разработала четыре трехдневных маршрута по ключевым отраслевым направлениям.

Первый маршрут рассказывает историю создания Академгородка. В него вошли научные институты, центры разработки, а также инновационные предприятия: «Вектор Биальгам», «Ангиолайн», «Биотехнопарк», «Центр прототипирования», ИЯФ СОРАН, ИЦиГ СОРАН, СКИФ, Технопарк и т.д. Он также включает в себя посещение театров, музеев, исторических мест, гастроплощадок, расположенных в центральной части города.

Во втором маршруте сделан акцент на легкую промышленность. В него входят предприятия легпрома, компании, специализирующиеся на производстве спортивной одежды, институты, разрабатывающие новые материалы для отрасли и пр.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

— Думаю, что этот маршрут очень понравится прекрасной половине наших гостей. Я лично проехала все точки — и из некоторых меня сложно было увести: все, что не наденешь, все подходит. Хотя мне подобрать вещи обычно довольно сложно, — делится впечатлениями Ирина Беленок. — В целом за счет промышленного туризма мы также популяризируем науку.

Третий маршрут — это «Стеклянное путешествие». В его создании принимали участие «Сибстекло», Сибирский государственной университете архитектуры, дизайна и искусств. В него также входят экскурсии по объектам конструктивизма, мастер-класс по брендбуку Новосибирской области, а также мастер-класс в гастроинкубаторе.

Четвертый маршрут — «Заряди свое будущее» — включает в себя посещение «Новосибирского завода резки металлов», «Новосибирского стрелочного завода», «Новосибирского завода светодиодной продукции», парка чудес «Галилео» и других предприятий.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

Программу по развитию промышленного туризма новосибирцы будут защищать в конце мая в Омске, на подведении итогов Всероссийской образовательной программы по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность». После презентации программы команда приступит к ее реализации в Новосибирской области.

— Туроператоры уже сейчас готовы формировать группы для экскурсий, но далеко не все предприятия готовы принимать такое большое количество гостей. Для обеспечения безопасности туристов нужно устанавливать ограждения, закупать средства защиты и т.д. — поясняет Ирина Беленок. — По оценке Минэкономразвития, чтобы программа «пошла», в нее должны входить не 30 предприятий, как сейчас, а не менее 100.

Экскурсия на предприятие

Участники «Клуба промышленников» VIP-club протестировали четвертый маршрут, посетив одно из предприятий, вошедших в программу промышленного туризма, — «Новосибирский завод светодиодной Продукции» (ООО НЗСП).

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

Собственник предприятия Анастасия Горбулицкая поделилась опытом участия в программе:

— Когда меня пригласили принять в ней участие, то говорили, что это будут четыре лекции и все пройдет очень быстро. На самом деле обучение включило в себя шесть модулей по одиннадцать лекций и заняло около полугода, так что это непростое решение.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

Она провела коллегам по VIP-club экскурсию по предприятию, рассказала о производстве, о продукции, которую выпускает завод, о том, как правильно выстраивать экскурсионный маршрут, чтобы гостям было интересно и они не мешали производственному процессу, как подготовить сотрудников к тому, что за их работой будут наблюдать туристы, а также о том, как можно устроиться на предприятие, какие навыки и образование для этого необходимы.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

В рамках заседания «Клуба промышленников» Анастасии Горбулицкой было вручено благодарственное письмо от Министерства экономического развития Новосибирской области за активное участие во Всероссийской образовательной программе по развитию стратегических инициатив.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

В экскурсию также вошел мастер-класс по гравировке. Участники VIP-club могли понаблюдать за работой лазерного гравировального станка и другого оборудования.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

— Команда, которая разрабатывает программу развития промышленного туризма при активном участии Ирины Беленок, поставила перед собой очень сложную задачу: внедрить в сознание нашего общества совершенно новый алгоритм отношения к промышленности. Это очень дорогого стоит и очень мощно воспринимается.

Клубу промышленников представили программу промышленного туризма

Кроме того, эта задача коррелирует с деятельностью нашего VIP-club, — резюмировал президент объединения Алексей Потапов. — Таким образом, мы совместными усилиями обращаем внимание общества, власти, бизнеса не только на новые и современные предприятия, но и на заброшенные или неэффективно используемые, которые ждут своего рачительного хозяина. Это стимулирует интерес молодежи к рабочим специальностям. И это нужная сейчас работа по формированию утерянного за последние 30 лет престижа профессии рабочего человека.

Фотографии предоставлены VIP-club. Автор фото: Андрей Чернышов

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Промышленный туризм клуб промышленников VIP-club


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