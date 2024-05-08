Эксперты назвали топ-5 специалистов, которые чаще всего ищут подработку в Новосибирске

40% работающих жителей Новосибирской области нуждаются в подработке по итогам первого квартала 2024 года, констатировали аналитики службы исследований hh.ru. Это на 4% меньше, чем по итогам 4 квартала 2023 года. Для сравнения, в целом по стране в подработке нуждаются 45% опрошенных.

Наиболее часто потребность подработке возникает у специалистов из ресторанно-гостиничной сферы (71%), 57% процентов педагогов, 56% представителей развлечений и медиа, 52% из сферы маркетинга и рекламы, а также 51% сотрудников, работающих с кадрами, также готовы к подработке.

Еще 10% опрошенных сообщили, что уже подрабатывают на стороне. Речь идет о маркетологах, сотрудниках СТО, а также специалистах из сферы развлечений и медиа.

При этом 45% респондентов заявили, что у них нет необходимости работать где-то еще, помимо основной работы. Чаще всего о подработках даже не думают представители высшего менеджмента, ИТ-шники, водители, а также менеджеры, которые занимаются закупками.

Ранее редакция сообщала о том, что 70% новосибирских компаний не хватает кадров.