Ключевая ставка в 2025 году может быть повышена до 23%, считает эксперт

25 октября на заседании совета директоров ЦБ может быть принято решение о повышении ключевой ставки до 20%. Об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

— Персонально согласен, что мы будем тестировать максимум в 20% и пробивать его, чтобы обуздать инфляцию, — заявил эксперт.

По его словам, в 2025 году ситуация будет зависеть от уровня инфляции. Если она будет на уровне 6%, то ставка может составить 19%, при инфляции в 8% она может вырасти до 23%.

Напомним, совет директоров ЦБ принял решение о повышении ключевой ставки до 19% в середине сентября. До этого она была 18%. В Банке России поясняли, чтобы возобновить процесс дезинфляции и снизить инфляционные ожидания, потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году (до 4,0–4,5%).

Ранее редакция сообщала о том, что по итогам августа годовая инфляция в Новосибирской области составила 9.6%, по Сибири — 9,3, в целом по стране — 9,1%.