Новосибирцы стали меньше покупать одежду и обувь в офлайне

Средний чек на одежду и обувь в Новосибирске сегодня составляет 3607 рублей, это на 11% выше, чем годом ранее. При этом, общее количество покупок за этот же период снизилось на 7%. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщил аналитический ресурс «Чек Индекс». Специалисты уточняют, что уменьшение объема покупок отразилось прежде всего в офлайн-форматах торговли.

— В онлайне, за счет перетока покупателей, расширения инструментария доставки и доступности на региональном уровне, увеличения ассортимента и высокого уровня маркетинговой поддержки товарных запусков — рост числа покупок составил более 20% год к году, — говорится в сообщении.

Причину роста среднего чека они видят в увеличении потребления в более премиальных сегментах.

Директор ООО «ПК Палома» Наталья Житина уверена, что увеличение среднего чека связано исключительно с инфляцией. По ее словам, конечная стоимость одежды и обуви на рынке отечественной лёгкой промышленности действительно растет, что связано с большими издержками в этой сфере.

— Российский производитель обесценивается на потребительском рынке, — поясняет эксперт. — Покупатель уверен, что товары, производимые в нашей стране, должны стоить на порядок дешевле импортных. Но это в принципе невозможно. Легкая промышленность находится под пристальным контролем государства. Промышленников проверяют на всех уровнях и требуют полной подотчетности. Это серьезнейшее давление, которого импорт не ощущает.

При этом, будущее фешн-сегмента Наталья Житина связывает с локальными брендами. Эксперт уверена, что полностью восстановить легкую промышленность в ближайшие годы не получится. Как и снизить конечную стоимость изделий.

— Дефицит и дороговизна кадров в этом сегменте, плюс очень дорогое профессиональное оборудование не позволят поставить легкую промышленность на рельсы и отправить в светлое будущее. А вот с точки зрения дизайна, эстетики наши специалисты одни из лучших в мире. Мы можем создавать и продавать очень интересные бренды, — Житина.

Ранее редакция сообщала о том, что локальным брендам и дизайнерам проще выйти на рынок Центральной России, чем Новосибирска.