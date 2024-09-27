Медведя застрелили из машины в Кочковском районе Новосибирской области

В телеграм-канале Природный код Новосибирской области, который ранее публиковал сообщения от лица главы Минприроды региона Евгения Шестернина, размещены фотографии и видео, на которых запечатлена жестокая расправа над медведем.
Как пояснили Infopro54 в Министерстве природы, молодой медведь был добыт в Кочковском районе с нарушением правил.
– Материалы направлены в полицию для выяснения, – уточнили Infopro54 в Минприроды региона.
На кадрах в Телеграм-канале Природный код Новосибирской области, можно увидеть, как несколько машин загоняют косолапого в поле.
Ранее редакция сообщала о том, что медведь съел на обед овец в Новосибирской области.
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