Медведя застрелили из машины в Кочковском районе Новосибирской области

В телеграм-канале Природный код Новосибирской области, который ранее публиковал сообщения от лица главы Минприроды региона Евгения Шестернина, размещены фотографии и видео, на которых запечатлена жестокая расправа над медведем.

Как пояснили Infopro54 в Министерстве природы, молодой медведь был добыт в Кочковском районе с нарушением правил.

– Материалы направлены в полицию для выяснения, – уточнили Infopro54 в Минприроды региона.

На кадрах в Телеграм-канале Природный код Новосибирской области, можно увидеть, как несколько машин загоняют косолапого в поле.

Ранее редакция сообщала о том, что медведь съел на обед овец в Новосибирской области.