Ключевая ставка взлетела до 19%

Совет директоров Банка России 13 сентября повысил ключевую ставку на 1 п.п., с 18% до 19% годовых. Это второе подряд повышение ставки, в июле она была увеличена на 2 п.п., с 16 до 18%.

— Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, — отметили в регуляторе.

Чтобы возобновить процесс дезинфляции и снизить инфляционные ожидания, отмечает регулятор, потребуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Это необходимо для возвращения инфляции к цели в 2025 году (до 4,0–4,5%).

Пока же, отмечают в Банке России, инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует тенденцию к снижению. По данным ЦБ, в августе рост цен составил 7,6% в пересчете на год. Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа.

На прошлом заседании, которое прошло 26 июля, ЦБ поднял ключевую ставку на 2 п.п (200 базисных пунктов), до 18%. До этого ключевая ставка в 16% держалась с декабря прошлого года. Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 25 октября.

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер считает, что решение Центрального банка — сигнал финансовому рынку о том, что жесткий курс будет неизменным как минимум до конца года. На этом фоне, по его прогнозам, ставки по депозитам продолжат расти.

— Экстра-высокие ставки по депозитам, сохраняющиеся уже рекордные 9 месяцев, будут стимулировать дальнейший рост интереса россиян к накоплению средств. Прежде всего — в рублях. Это позволит показать рынку сбережений максимальный рост за всю истории России. Ранее мы ожидали, что к концу года рублевый портфель достигнет 51,9 трлн, во всех валютах – 55,8 трлн (+ 24% к 2023 г.). С учетом нового раунда повышения ключевой ставки, очевидно, что прирост рынка будет более значительным. — уверен эксперт.

По его словам, банки продолжат смещать максимальную доходность с краткосрочных на среднесрочные продукты.

— Сегодня уже достаточно большая доля открываемых вкладов на рынке приходится на инструменты сроком от 6 месяцев до 1 года – около 65% (+24 п.п. с начала года). По нашей оценке, до конца года доля среднесрочных вкладов будет вытеснять долю «коротких» депозитов (от 3 до 6 месяцев), — говорит Дмитрий Брейтенбихер.

Ранее редакция рассказывала о том, что эксперты ожидали ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Некоторые прогнозировали повышение ставки до 20%.