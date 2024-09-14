На время проведения фестиваля бега изменяется схемы движения общественного транспорта в Новосибирске

В связи с проведением Сибирского фестиваля бега внесены изменения в схемы движения общественного транспорта.

14 сентября с 8:00 до 19:00 временно ограничено движение автомобилей на участках: Красный проспект от Каинской улицы до Гоголя; улица Орджоникидзе от Советской улицы до Мичурина; Октябрьская магистраль от Красного проспекта до Серебренниковской улицы.

Все диспетчерские службы и компании, занимающиеся организацией перевозок, должны учитывать эти изменения при планировании и выполнении рейсов.

Полный список изменений схем движения общественного транспорта можно посмотреть на сайте.

Ранее редакция сообщала о том, что на площади Ленина в выходные пройдет Сибирский фестиваль бега.